L'Ajuntament hospitalenc. Foto: Wikipedia

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha impulsat el primer cens de persones sense llar , que es realitzarà durant l'últim trimestre del 2022, segons ha informat aquest dijous 15 de setembre el consistori en un comunicat.

El cens s'emmarca dins del contracte programa 2022-2025 que té com a objectiu impulsar "diferents accions per promoure la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a la ciutat", han explicat des del govern socialista que lidera Núria Marín.

Aquest estudi es realitzarà a partir d'uns criteris establerts per professionals de serveis socials i tindrà com a objectiu conèixer la situació actual de les persones que no tenen llar, a més que puguin entrar als serveis socials municipals.

Així, l'ajuntament preveu fer accions d'"acompanyament i apoderament", a més d'assignar a aquests ciutadans a professionals de l'equip bàsic d'atenció social (Ebas) que estaran coordinades amb entitats de diferents serveis socials.

El consistori vol posar a disposició de les persones sense llar, que s'estima una trentena que viuen al carrer, centres residencials com Els Alps per poder "rebre aliments o fer servir el servei de dutxes i bugaderia".