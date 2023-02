Imatge del soterrament @Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) , mitjançant Adif, ha elaborat el Projecte Bàsic de la integració urbana del ferrocarril a l'Hospitalet de Llobregat . L'actuació implica soterrar i cobrir 5,1 km de la R-2 i la R-4 al seu pas pel nucli urbà de la localitat barcelonina, construir una estació intermodal a La Torrassa, per on passaran uns 45.000 viatgers al dia, i una ròtula (connexió articulada), que permetrà canviar la configuració de les línies obrint moltes possibilitats de connectivitat i funcionalitats.

Actualment, la línia R2 i R4 estan unides únicament a través de l'estació de Sants . Tot i això, totes dues segueixen un recorregut lineal fins a la seva separació a l'alçada del barri de la Torrassa , on la R4 posa rumb a l'Hospitalet centre, mentre que la R2 va direcció bellvitge .

SOTERRAMENT DE LES VIES I CREACIÓ D'ESPAIS VERDS

El soterrament de l'Hospitalet és una prioritat i una obra estratègica pel futur de Rodalies.

Aquestes obres, de les més ambicioses del pla Transformem Rodalies , plantegen el soterrament i el cobriment de les vies de Rodalies entre l'Hospitalet i el calaix de Sants (calaix que cobreix les vies a la sortida de l'estació de Sants).

El recorregut de la R2 que es planteja soterrar abasta l'entorn de la Carretera Antiga del Prat de Llobregat , fins a la connexió amb el calaix de Sants . Per la seva banda, la línia r4 se soterraria des del carrer del Radi fins a l'accés a Sants.

Quan les vies connecten amb el calaix, aquestes emergeixen i la integració es fa a nivell de terra, cobrint la infraestructura. Línia R-2 : El tram del corredor a soterrar abasta des de l'entorn de la Carretera Antiga del Prat de Llobregat fins a la connexió amb el calaix de Sants , al límit del terme Municipal amb la ciutat de Barcelona. Línia R-4: El corredor de la línia de Vilafranca a soterrar comença a l'entorn del carrer del Radi, a les proximitats de la

Imatge del soterrament @Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

El soterrament de les vies permetrà unir barris fins ara separats, és el cas de Sant Josep, les Planes i la Torrassa.

El projecte generarà més espai per a viatgers i ús ciutadà, cohesionarà barris, potenciarà un urbanisme acord amb les necessitats futures de la ciutat i contribuirà a la descarbonització de la ciutat, reduint la seva empremta de carboni.

UNIÓ DE TOTES LES LÍNIES

Actualment, tots els trens que surten del túnel de Plaça Catalunya (R1, R3 i R4), al seu pas per Sants, només se'n poden anar a l'Hospitalet, direcció Vilafranca . D'altra banda, els trens que arriben de Passeig de Gràcia (R2), en sortir de Sants només es poden dirigir direcció aeroport o Vilanova . Aquest model és conegut com a Costa-muntanya.

Imatge del sistema Costa-muntanya @Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Costa-muntanya: Amb la nova infraestructura que es desenvoluparà es pot mantenir el model d'explotació actual, permetent que els trens procedents de l'Hospitalet puguin dirigir-se al túnel de Plaça Catalunya (vermell) , i els procedents de l'aeroport al túnel de Passeig de Gràcia (verd) i viceversa.

Imatge del sistema Costa-muntanya @Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

EL NOU SISTEMA COSTA-COSTA

A més, amb la nova infraestructura es pot articular un nou model d'operació Costa-costa que permet que els trens procedents de l'Aeroport puguin dirigir-se al túnel de Plaça Catalunya (verd) , i els procedents de l'Hospitalet al túnel de Passeig de Gràcia (vermell) i viceversa.

Imatge del sistema Costa-costa @Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

A més, s'habilitarà una tercera via (traçat blau) perquè els trens de mitjana distància procedents de la costa no hagin de parar a les futures estacions de Bellvitge i la Torrassa i agilitzar el servei ferroviari.

La solució ferroviària definida per al soterrament planteja una ròtula ferroviària que permetrà l'encaminament de trens des de qualsevol dels dos túnels ferroviaris urbans de Barcelona (Plaça de Catalunya i Passeig de Gràcia) a qualsevol de les dues línies, possibilitant per una banda, tots dos models d'operació: el “costa – costa” i el “costa – muntanya” , i un major equilibri de les circulacions ferroviàries pels dos túnels de Barcelona.

L'INTERCANVIADOR DE LA TORRASSA

Nova estació de la Torrassa @Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

El projecte planteja l'execució d'un nou intercanviador ferroviari a La Torrassa , on actualment hi ha una parada de la línia 1 del metro. Aquest intercanviador és el lloc on conflueixen la R-2 i R-4 de Rodalies. La nova estació connectarà entre si les dues línies i també les estacions de Metro de les línies L1 i L9/L10 . A la futura estació de la R-4 , es defineix una andana central que dóna servei als dos sentits d'aquesta. La R-2 es troba a dos nivells: el superior sentit Sants i l'inferior sentit Vilanova.

ESTACIÓ DE BELLVITGE

Fotografia de l'abans i després de l'estació de Bellvitge @Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

El projecte planteja la construcció d'una nova estació subterrània a Bellvitge amb dos nivells per a la línia R-2 , a l'entorn de l'actualment existent en superfície. Aquesta estació donarà servei als barris de Bellvitge i El Gornal . La nova terminal subterrània disposarà de grans lluernes, que proporcionaran llum natural a les instal·lacions i contribuiran a l'estalvi energètic.