Bus urbà de Lleida/ @Ajuntament de Lleida

Lleida fixarà una bonificació del 50% en el seu transport públic urbà, d'acord amb el el Reial Decret Llei 11/2022 del Govern de l'Estat per a rebaixar les tarifes del transport des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre. Així ho ha informat el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius, que ha explicat que d'acord amb la Generalitat Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de l'Àrea de Lleida s'ha decidit incrementar el descompte del 30% que ha fixat l'Estat fins a arribar al 50% de reducció.

D'aquesta manera, la Comissió Informativa de polítiques de la gestió urbanística, habitatge i transició ecològica ha tramitat un expedient de reducció de les tarifes que serà aplicable en tots els abonaments del transport públic urbà de Lleida. Postius ha afirmat que l'Ajuntament de Lleida sufragarà amb fons propis aquest descompte extra del 20%.

Aquest està aprovat actualment en les modalitats d'abonaments que no estan integrades a l'ATM (T-Nostra B, T-Jove i T-Estudiant), i s'està a l'espera que l'ATM ho tramiti per la resta, tal i com ha informat el consistori. Aquesta mesura serà enviada per a la seva aprovació a la Comissió de Preus de Catalunya.

MUNICIPALITZACIÓ DE LA ZONA BLAVA

L'Ajuntament de Lleida implantarà també una nova zona blava i bonificarà els vehicles més sostenibles, amb màquines expenedores situades a la Zona de Baixes Emissions . Així ho ha informat la comissió, que ha començat el tràmit de dos expedients que permeten avançar en aquesta matèria, així com per a municipalitzar el trasllat de vehicles amb grua i el dipòsit municipal de vehicles.

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius, i el regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, han explicat on es troba ara aquest procés. "Amb aquests dos expedients fem un pas endavant molt important per la gestió pública de l'aparcament regulat de la ciutat i el servei de trasllat de vehicles al dipòsit", ha afirmat Postius.

D'entre les mesures aplicades en aquest àmbit, la municipalització és destacable. Fins ara, el servei d'aparcament el gestionava l'empresa concessionària EYSA, i les condicions d'execució les fixava el contracte i els plecs de condicions. El nou reglament, però permetrà regular i millorar el control i funcionament de la gestió de l'aparcament regulat, l'arrossegament i trasllat de vehicles i el dipòsit municipal, adaptant-ho a les noves tecnologies aplicables a aquests serveis, a la nova Ordenança de Mobilitat i a les Ordenances Fiscals.