Durant el 2021, els Mossos d'Esquadra van registrar 127 denúncies per okupació il·legal dels habitatges de Lleida ciutat. Aquesta xifra promitja una denúncia cada tres dies. Tot i la preocupant xifra, la bona notícia es que representa un descens d'un 26,5% respecte al 2020, quan es van enregistrar un total de 173 okupacions a la capital del Segrià.

Cal esmentar, però, que el 2020 va ser un any diferent amb la pandèmia i les restriccions. Per tant, si s'agafen les dades de l'any anterior, el 2019, sí que s'observa un increment d'un 26,7%. Però si ens fixem en les dades de tota la província lleidatana, les denúncies per okupació ascendeixen fins a les 243 denúncies, un 32% més que el 2019 -ja que succeeix el mateix respecte les dades de 2020-.

UN AUGMENT DESMESURAT EN ELS ÚLTIMS CINC ANYS

Aquesta problemàtica va en augment durant els últims cinc anys. De fet, segons les dades del ministeri de l'Interior, en aquest període de temps s'ha multiplicat per cinc els casos d'okupació, amb una mitjana de vint al mes.

Si ens fixem en les dades de l'any vigent, 2022, ja hi ha hagut 83 denúncies per okupacions en tota la província. Els municipis amb més casos durant l'any passat van ser Mollerussa -19-, Tàrrega -11-, la Seu d'Urgell -9-, Borges Blanques -9-, i Balaguer -7-.

També és destacable el cas d'Alcoletge, que va enregistrar 7 denúncies quan en els dos anys anteriors no n'havia tingut cap; Agramunt, que va comunicar 5 casos; i la Seu, que en tres anys ha passat d'una a nou denúncies.