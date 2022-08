L'Ajuntament de Balaguer premiarà les iniciatives culturals que difonguin el coneixement de la ciutat / Balaguer

La Paeria de Balaguer ha impulsat unes beques a favor de la creació cultural, de recerca i d'innovació en l'àmbit de la cultura i de l'educació. El projecte, dut a terme a través de l'Institut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC), busca promoure les iniciatives i projectes que ajudin a fomentar la cultura a la ciutat de Balaguer, a més de promoure projectes que permetin entendre i conèixer més la ciutat.

Les beques es dividiran en tres línies:

- Línia de cultura. Suport a la creació artística.

- Línia de cultura. Projectes d'innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural comunitària.

- Residències artístiques. Projectes d'arts escèniques.

El jurat premiarà els premis que obtinguin una major puntuació amb una beca de 1.000 euros com a màxim per proposta, tot i que el paer de Cultura no descarta ampliar la dotació en les properes convocatòries.

REQUISITS PER ACONSEGUIR LA BECA

La Paeria de Balaguer ha indicat aquests requisits per beneficiar-se de les beques:

- Ser major de 18 anys.

- Que les persones jurídiques estiguin legalment constituïdes.

- Les agrupacions de persones (físiques i/o jurídiques) tot i que no tinguin personalitat jurídica. En aquest cas, per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, cadascun dels integrants de l’agrupació haurà de complir els requisits que exigeixen les presents bases i la convocatòria. En aquestes agrupacions caldrà nomenar una persona representant, que serà la responsable davant l’Institut Municipal Progrés i Cultura, i/o Paeria de Balaguer.

COM OPTAR A LA BECA?

Per optar a la beca cal emplenar el formulari d'inscripció quan surti la convocatòria, prevista pel 15 de setembre. Els projectes que guanyin la beca seran presentats en qualsevol dels certàmens que organitzi l'àrea de cultura fins al proper 31 de març, sempre que els comissaris del festival ho considerin oportú.

Aquí es poden consultar les bases de la beca.