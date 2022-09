Un agent de la Gurdia Civil al costat de l'euga desnodrida trobada a Estamariu / Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil de Lleida ha obert diligències per investigar dues persones com a presumptes autores d'un delicte d'abandonament animal a Estamariu (Lleida), on els agents del Serpona han trobat una granja clandestina amb bestiar oví, cabrum i equí on n'hi havia tres gossos i una euga desnodrits.



En un comunicat de la Guàrdia Civil aquest dimecres, a la finca "convivien 18 animals de l'espècie ovina, onze de l'espècie caprina, sis equins i tres gossos en condicions inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar animal".

"Cap dels animals no tenia menjar als abeuradors per cobrir les seves necessitats, ni tampoc hi havia provisió d'aliments emmagatzemats", ha precisat el cos de seguretat.



La Guàrdia Civil ha assenyalat que els responsables mantenien l'explotació ramadera de manera clandestina , "ja que no estava inscrita al registre d'explotacions ramaderes, no disposaven d'autorització per a l'inici de l'activitat i no tenien l'autorització ambiental ramadera".



Segons les seves dades, cap dels equins no tenia document d'identificació , i tres no disposaven de sistema d'identificació mitjançant transponedor.



LESIONS CAQUEXIA EXTREMA



"Els equins deambulaven per la finca visiblement desnodrits , trobant-se amb pitjor estat de salut una euga adulta, la qual patia lesions aparents i caquèxia extrema", ha precisat la Guàrdia Civil.



Sobre els tres gossos, ha recalcat que " malvivien lligats amb cadenes, no figuraven inscrits al registre general d'animals de companyia ni disposaven d'identificació amb microxip, estant extremadament prims i infectats per paràsits, fins i tot amb dificultats de mobilitat".

Els agents van immobilitzar els animals a la mateixa finca, amb el requeriment de ser atesos per un veterinari especialista per proporcionar-los un tractament clínic d'urgència.