La consellera Tània Verge, al centre, amb el delegat de la Generalitat a Lleida, Bernat Solé i la directora dels serveis territorials d'Igualtat a Lleida, Elena Fuses. / @EP

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou acord marc 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i el finançament als ens locals per al desplegament de les polítiques i els serveis de promoció de la igualtat i els feminismes, que contempla 5,9 milions d'euros per a les comarques de la Plana de Lleida.



Verge ha afirmat que s'ha treballat “per atendre la diversitat de realitats i necessitats dels municipis i comarques del país”, segons un comunicat de la Conselleria.

"Hem estat pioneres a incorporar per primera vegada la mirada imprescindible dels micropobles a la negociació", ha subratllat la consellera.



Segons Verge, l'import pràcticament s'ha duplicat i ha passat dels 3.143.622 euros en el període 2018-2021 als 5.937.989 del nou acord.

Aquests recursos es vehicularan cap als consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell i l'Ajuntament de Lleida.



Per part seva, l'Ajuntament de Lleida ha assenyalat en un comunicat que fruit de l'acord marc rebrà 1.126.562 euros en el període 2022-25 , un 48% més que els 760.401 rebuts entre el 2018 i el 2021.