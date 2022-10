Foto: Paeria

La flota d’autobusos de Lleida compta amb tres nous vehicles híbrids, que permetran seguir avançant en la reducció de les emissions contaminants que genera el transport públic a la ciutat. Amb aquests busos, ja són 16 que circulen per Lleida amb tecnologia elèctrica (13 de la marca Volvo i 3 de la marca Vectia), un terç dels 49 que conformen la flota.



Durant la posada en marxa dels vehicles, el Paer Miquel Pueyo ha assenyalat que la seva incorporació implica "un compromís decidit pel transport públic i per la seva transformació energètica" i ha destacat que "en els pròxims anys viurem una transformació en la major part de les ciutats europees i a Lleida també, i aquesta transformació haurà de passar per la millora en tots els sentits del nostre sistema de transport públic".

Aquests tres vehicles els aporta l’empresa concessionària del servei, Moventis, sense que tinguin cost per a l’Ajuntament, en compliment dels acords previstos en la pròrroga de la concessió signada aquest mes de juny. A més, l’Ajuntament ja ha dut a terme l’adquisició de 5 autobusos elèctrics nous, que es rebran entre 2023 i 2024, gràcies a les ajudes dels fons Next Generation, i s'ha demanat ajut per a la compra de 3 autobusos elèctrics més.