El “club Fernando Pessoa” és l'últim Escorxadijous de LaTemporada Lleida. Tomàs Aragay i la companyia Societat Doctor Alonso, un dels referents indispensables de la nova escena oberta, porten aquest espectacle basat en el Llibre del desassossec de Fernando Pessoa.



El Teatre Municipal o acull aquest dijous, 13 d'abril, a les 21 hores, aquesta coproducció del Teatre Lliure, la Societat Doctor Alonso i el Concello del Ferrol, on la desolació, nuesa o cruesa de la mirada de Pessoa i dels seus pensaments porten el públic en un estat proper a la introspecció seriosa.



En escena, la Societat Doctor Alonso genera un to humorístic que permet destacar la increïble capacitat de Pessoa per descriure i despullar el gran ridícul que, sens dubte, envolta la nostra existència a la major part del temps. Un món de persones-personatges que troben a Pessoa el refugi adequat per llegir el món.



Les entrades (10 € general / 9 € Amic/Amiga de LaTemporada) es poden comprar a les taquilles de l'Auditori Municipal Enric Granados, Teatre Municipal de l'Escorxador i al web de LaTemporada Lleida.



Cal recordar el descompte d´Amic/Amiga de LaTemporada amb què es podrà gaudir d´un 10% de descompte a tots els espectacles de la programació municipal d´arts escèniques. Amb els abonaments 3 i 5 també es pot aconseguir fins a un 25% destalvi entre 36 espectacles, així com triar la millor localitat.



A més, els estudiants de música, teatre i dansa que siguin menors de 20 anys es poden aplicar el 50% de descompte fent aquest tràmit en línia.