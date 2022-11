Leo Messi amb la selecció d'Argentina / @EP

Tot i tota la política que suscita el Mundial de Qatar , que va arrencar aquest diumenge passat, la realitat és que segueix cridant l'atenció de tothom, siguin aficionats o no. Aquest és el cas d'Athos Salomé, el "nou Nostradamus" que ha predit certs esdeveniments transcendentals els últims anys com l'arribada de la pandèmia de Covid-19 o la mort de la reina Isabel II, entre d'altres.

Aquest profeta ha parlat per al diari Daily Star Sport, on va revelar que Brasil no seria campió . “En un episodi de 2011 dels Simpson, Homer Simpson està llegint una revista de mots encreuats resolts i una de les oracions escrites 'Brasil és el campió' , però no esmenta que seria ser els jocs a Qatar. La gent és molt confiada perquè la sèrie de televisió ja va encertar diverses prediccions durant dècades però particularment no sento que el Brasil pugui ser hexacampiones, podria estar a la final però mai ser campions”, va afirmar.

A més, va afirmar qui serien les cinc seleccions que arribarien més lluny. “Analitzant la Càbala segons l'any dels jocs 2022, data d'inici i lletres dels noms dels països que jugaran, podem trobar a la final Argentina, Brasil, Bèlgica, França i Anglaterra. Podem veure la disputa de copa entre la terra del tango (Argentina) i el país centreeuropeu (França)”, va vaticinar.

Aquest profeta no és l'únic que preveu una final entre Argentina i França, ja que un estudi dut a terme pel banc brasiler d'inversions XP també va concloure que la final més probable del Mundial seria entre argentins i francesos amb un 55% de possibilitats que França conquistés el títol.