Comença el Mundial de Qatar / @EP

Les cites futbolístiques de gran importància com els Mundials o les Eurocopes, entre d'altres, solen atraure les mirades de tots els aficionats del futbol. Tot i això, el Mundial de Qatar ha estat especialment polèmic des del moment en què es va designar el país oriental com a seu d'aquest campionat del món.

Per començar, el lloc ja portava cua, ja que l'elecció d'aquesta seu va estar esquitxada des del principi per una possible corrupció entre els membres de la FIFA amb capacitat d'elecció . El mitjà britànic Sunday Times va publicar que Mohammad bin Hammam, antic president de la Confederació Asiàtica de Futbol, va fer pagaments secrets als funcionaris de la FIFA en el període previ a la votació. Tot i això, Qatar va aconseguir sortir airosa de totes les acusacions i quedar-se amb la celebració del campionat.

EL CLIMA OBLIGA AL CANVI DEL CALENDARI FUTBOLÍSTIC

El clima ha estat un dels esculls més grans en aquest Mundial, i ha provocat una alteració mai vista fins a la data del calendari futbolístic. Tot i haver-hi un informe tècnic de la FIFA en què s'apuntava que les temperatures d'estiu podien superar els 50ºC, Qatar va guanyar per votació altres candidatures com les dels Estats Units, Austràlia, el Japó i Corea del Sud. Això va provocar que la FIFA decidís posposar la seva celebració fins al novembre, a diferència de la resta de mundials que s'han celebrat sempre al juny-juliol. No obstant això, les temperatures ronden a hores d'ara els 30ºC, com a mínim.

Això ha obligat que els estadis construïts per a aquesta cita tinguin un sistema de refrigeració , uns aires condicionats d'enormes proporcions que permeten mantenir una temperatura de 26ºC a l'interior.

UN PAÍS AMB POQUES LLIBERTATS

No es pot dir, precisament, que Qatar sigui un país molt lliure i igualitari. En el cas de les dones, la seva discriminació es basa en el sistema de tutela masculina, que obliga les dones a estar depenent sempre d'un home. És a dir, mentre estan solteres, estan tutelades pels pares, germans oncles, avis... o finalment pels marits quan ja es casen. Això es tradueix que qualsevol decisió que volen prendre -des de viatjar i obrir-se un compte bancari fins a casar-se i tenir fills- ha de ser acceptada prèviament per un home.



Pitjor és el cas de les persones LGTBIQ+ . Amnistia Internacional afirma que Qatar és un dels 70 països del món on mantenir relacions sexuals amb algú del mateix sexe està penat amb fins a set anys de presó, segons els articles 285 i 296 del seu Codi Penal.

De fet, hi ha algunes seleccions que de forma indirecta s'han posicionat en contra de Qatar, com ara Anglaterra, que lluirà un braçalet arc de Sant Martí durant el campionat.

RESTRICCIONS A LA PREMSA

Qatar, conscient de la mala imatge que té a nivell internacional en matèria de drets, ha prohibit l'enregistrament d'imatges a certs punts de la ciutat, com ara els llocs d'allotjament, com els que allotgen treballadors migrants.



En canvi, se'ls permetrà filmar a només tres llocs públics de Doha: el passeig marítim de Corniche, l'àrea de West Bay i l'àrea de Towers.

També està prohibida la captura d'imatges "prop o dins" d'edificis governamentals, universitats, llocs de culte i hospitals, juntament amb l'enregistrament a "qualsevol propietat privada", fins i tot amb el consentiment del propietari.

CONSTRUCCIÓ DELS ESTADIS

Probablement el pitjor d?aquest Mundial serà saber que la seva celebració ha costat la vida de persones. La xifra oficial que ha donat la FIFA són tres, però una investigació de The Guardian apuntava cap a la mort de més de 6.500 persones immigrants des d'Índia, Pakistan, Nepal, Bangla Desh i Sri Lanka.

Els motius de les morts van ser les jornades maratonianes a què tenien sotmesos als treballadors, amb temperatures extremes i poca seguretat.

No és estrany, vist tot el que ha comportat aquesta organització, que artistes de la talla de Rod Stewart o Dua Lipa hagin rebutjat cantar a l'esdeveniment.