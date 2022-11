Rod Stewart cantant en un escenari / @EP

El Mundial de Qatar és l'esdeveniment futbolístic més vergonyós que es recorda per les més de 6.000 vides que ha costat la seva preparació, les condicions infrahumanes que han patit els obrers i per la manca de drets humans que tenen certes persones en aquest país, com les dones.

Aleshores no és estrany que certs famosos s'hagin posicionat en contra del torneig. De fet, recentment es va fer públic que Dua Lipa va rebutjar la seva participació al Mundial, i ara hi ha un altre cantant que ha pres la mateixa decisió: Rod Stewart.

"Em van oferir més d' un milió de dòlars . Ho vaig rebutjar. No em semblava correcte anar-hi. I els iranians també haurien de deixar de subministrar-los armes", ha dit el cantant per a The Sunday Times . Stewart és una persona molt compromesa en certes causes, i va arribar a acollir a casa seva una família de refugiats ucraïnesos.