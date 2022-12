Karim Benzema / @EP

El davanter Karim Benzema ha obert la porta a la seva retirada de la selecció francesa amb un enigmàtic missatge publicat a les seves xarxes socials, en què ha assegurat que la seva "història" amb el combinat gal "acaba".



"¡Vaig fer l'esforç i els errors necessaris per ser on sóc avui i n'estic orgullós! He escrit la meva història i la nostra s'acaba", va compartir el davanter, de 35 anys, als seus perfils en xarxes socials, al costat d'una imatge en un dels seus partits amb el conjunt gal.



El '9' del Reial Madrid va entrar a la convocatòria de Didier Deschamps per al Mundial de Qatar , però una lesió al quàdriceps la setmana d'entrenaments prèvia al debut el va obligar a abandonar la concentració. Ja a Madrid, Benzema es va recuperar, arribant a disputar minuts en partits amistosos amb el club blanc, però el tècnic francès no va valorar el retorn a la Copa del Món de l'actual Pilota d'Or.



Així, amb aquest enigmàtic missatge i després de la seva poc fructífera aportació a la delegació gal·la a Qatar, Benzema hauria decidit dir adéu a la seva etapa a la selecció francesa, que va estar dividida en dos períodes. I és que la 'vida' de Benzema al combinat nacional ha estat marcada per la seva absència del 2015 al 2021 , pel seu cas de xantatge contra el seu company Mathieu Valbuena.



Però Deschamps el va tornar a convocar per a l'EURO 2020 donat el seu gran nivell amb el Reial Madrid, tornant el 18 de maig del 2021 després de gairebé sis anys d'absència. Tot i això, el camí francès a l'Eurocopa va acabar a vuitens de final davant Suïssa. Amb 'Les Bleus' va participar en un Mundial (2014) i tres Eurocopes (2008, 2012 i 2020), suma 97 internacionalitats , 37 gols i una Lliga de Nacions, com a únic títol.