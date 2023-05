El compromís amb la transició ecològica i la necessitat de polítiques valentes i innovadores varen ser alguns dels temes abordats durant l'acte. | A Comú Badalona

Badalona A Comú Podem va celebrar l'acte central de campanya de les Eleccions Municipals 2023 a un Centre Cívic de Can Cabanyes ple d'entusiasme i compromís amb el medi ambient malgrat la persistent pluja. L'esdeveniment va posar de manifest la determinació del partit de fer front a l'emergència climàtica a la ciutat de Badalona, amb un enfocament basat en polítiques verdes i sostenibles.

L'acte va començar amb una actuació del Cor Rebel, que va animar i motivar el públic amb les cançons reivindicatives abans de donar pas als discursos polítics. La candidata Aida Llauradó va prendre la paraula per defensar la transformació real de la C31 i la necessitat d'una aposta ferma per enfrontar els reptes mediambientals. Llauradó també va destacar la importància de recuperar l'Escola del Mar i l'Escola Natura, així com la descontaminació dels solars afectats, i va expressar el seu agraïment a Rosa Trenado per la dedicació a la regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal.

L'acte va ser introduït per Dani Sosa, coordinador nacional de Joves Ecosocialistes i número 4 de la candidatura, que va posar èmfasi en les necessitats climàtiques des de la perspectiva jove i la construcció d'un futur millor per a la ciutat de Badalona.

Rosa Trenado, per la seva banda, va anunciar un compromís reforçat amb la transició ecològica durant aquest mandat, destacant la importància de polítiques valentes i innovadores en l'àmbit de les energies renovables, els carrils bici i la reducció de la dependència energètica com a mesura climàtica i social.

La presència de l'eurodiputat Ernest Urtasun va enriquir l'acte, posant en valor les platges de Badalona i posant èmfasi en la tasca necessària per acabar amb els residus sòlids que les afecten. Urtasun va convidar les regidores presents a Brussel·les per lluitar i reivindicar que la ciutat sigui una prioritat a l'agenda europea.

Aida Llauradó va concloure l'acte central de campanya amb la voluntat decidida de fer de Badalona una ciutat que afronti els reptes del futur des de l'alcaldia a partir del proper mes de juny. També va expressar el seu descontentament amb altres forces polítiques que adopten el discurs de l'Agenda 2030, però després fan pràctiques de greenwashing amb l'objectiu de guanyar vots.