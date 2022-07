L'AMB assumeix la gestió de les platges i dunes protegides del delta del Llobregat / @EP

El passat 29 de juny els Mossos d'Esquadra de Medi Ambient van denunciar i van intervenir les pertinències de dos homes que pescaven a l'espai natural protegit del Delta del Llobregat. Tal com afirmen les fonts de la policia, els individus van realitzar aquesta activitat durant tota la nit a l'espigó que hi ha al costat de la platja de Ca l'Arana.

La denúncia concretament sanciona dues infraccions. Primer, la d' irrompre en una zona d'accés prohibit, declarada reserva natural parcial per la vulnerabilitat a la nidificació d'espècies protegides. En segon lloc, per pescar sense llicència. Va ser gràcies a l'avís d'un dels tècnics que treballa a l'Espai Natural del Delta que els Mossos van poder interceptar els pescadors.

Aquesta platja del Delta és exclusiva per a la conservació de la seva naturalesa, ja que representa una zona de gran valor ecològic. És per això que està totalment prohibit l'accés públic a aquest espai. Per accedir a l'espigó, els pescadors van haver de passar-hi, on actualment hi ha espècies amenaçades que estan nidificant.

Ca l'Arana s'estén des de la desembocadura del riu Llobregat fins a la platja Naturista que hi ha just abans de la platja de Can Camins. L'espai, a més, té dos miradors i conté restes d?antigues instal·lacions militars.