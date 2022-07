Drac de Sitges / Ajuntament de Sitges

Aquest any és una data especial per als ciutadans sitgetans, ja que se celebra el centenari del Drac de Sitges. En el marc dels actes de celebració, l'Ajuntament i la Colla del Drac de Sitges inauguren l’exposició ‘Drac de l’aigua al foc. 100 anys de Fera Foguera’ aquest dissabte, 23 de juliol, a les 19 hores al Mercat Vell.

Aquesta mostra és especial pel fet d'estar dedicada a una de les figures principals de la Festa Major de la vila, i té l'objectiu de ser una experiència immersiva que apropi al públic de totes les edats a la figura del Drac.

Durant tota l'exposició, es podrà fer un seguiment exhaustiu de la història del Drac, des del seu naixement l'any 1922 - a mans de l’artista Agustí Ferrer Pino– , fins a l'actualitat, a través de fotografies, objectes, sons i material documental inèdit. El projecte té el repte de traslladar a una sala expositiva l’univers del Drac en tota la seva riquesa i la relació que la gent de Sitges hi ha tingut ahir i avui.

La mostra ha estat organitzada per les regidories de Cultura i de Tradicions i Festes conjuntament amb la Colla del Drac, i estarà disponible fins al 25 de setembre.

'DRAC DE L'AIGUA AL FOC. 100 ANYS DE FERA FOGUERA'

El divendres 22 de juliol, la Colla del Drac organitza l’acte de presentació del llibre commemoratiu amb motiu del centenari i que té el mateix títol que l’exposició: ‘Drac de l’aigua al foc. 100 anys de Fera Foguera’.

El llibre ha estat editat per la Colla del Drac de Sitges, però els escriptors han estat la historiadora de l’art, Beli Artigas; l’investigador Sebastià Giménez; i el restaurador Pep Pascual. Tots tres expliquen el procés que va començar el mes de febrer de l’any 2011 amb el llarg treball de recerca i documentació per restaurar el Drac i fidelitzar-lo amb la paleta de Ferrer Pino per aproximar-lo a l’original construït el 1922. Aquesta obra també es complementa amb un ampli ventall de fotografies.