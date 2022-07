Carrer del Prat intervingut per les ulleres/ @Junts pel Prat

El candidat de Junts pel Prat, Gerard Valverde, ha denunciat l' existència de males olors al municipi. En un comunicat emès pel grup municipal, assenyala que aquest problema s'ha vist incrementat per l' excessiva concentració d'obres al Prat i aguditzat pels forts episodis de calor de les últimes setmanes, cosa que ha provocat problemes com la proliferació de rates.

El candidat ha atribuït a una “inauguritis” pròpia de la proximitat de les eleccions municipals del 2023 el fet que en aquest moment s'estiguin realitzant diverses obres al municipi. Per aquest motiu, Junts pel Prat ha fet una sèrie de propostes a l'Ajuntament del Prat per intentar frenar el problema de les males olors.

Entre elles, hi ha la instal·lació d'un sistema de vàlvules de plàstic a les clavegueres de les clavegueres, actuant com a inhibidors de les males olors. També s'ha proposat l'ús de productes neutralitzadors de l'olor a la neteja viària, com és la vainilla.

Quant a les mesures a mitjà termini, s'ha posat sobre la taula l'elaboració d'una Ordenança Municipal de Malos Olores , que estableixi un règim sancionador, així com la implementació de l' aplicació Nassap , una plataforma de col·laboració ciutadana per detectar i registrar els punts amb més problemes de males olors. Des de la formació política s'ha insistit que aquestes mesures ja s'estan aplicant a altres municipis i han donat resultats positius.