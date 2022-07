Bus de Lleida / Arxiu

El Consells d’Administració de les Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM) de Lleida, Tarragona i Girona han aprovat la reducció del preu dels principals títols de transport públic integrat adquirits des del dia 1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2022.

El Reial Decret llei 11/2022, de 25 de juny, i l’Ordre Ministerial de 15 de juliol, impulsades pel govern espanyol, contemplen l’aplicació de reducció de preu al transport urbà i interurbà d’un 30% dels abonaments i títols multiviatge. Per tant, les administracions consorciades en el si de les ATM de Lleida, Girona i Tarragona, han decidit implantar la mesura i complementar amb un altre 20% la reducció del preu dels títols integrats més recurrents fins arribar a un descompte del 50%, amb càrrec als pressupostos de les entitats. Els títols multiviatge per a usuaris/es menys habituals tindran el descompte del 30%.

MÉS INFORMACIÓ Lleida bonificarà el transport públic urbà fins el 50%

Així quedaran les tarifes els pròxims mesos:

ATM LLEIDA

Preus del transport de Lleida des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2022 / ATM

ATM GIRONA

Preus del transport de Girona des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2022 / ATM

ATM TARRAGONA

Preus del transport de Tarragona des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2022 / ATM

El caràcter excepcional d'aquests títols de transport comporten la seva caducitat a partir del 31 de gener de 2023, a excepció dels títols T-70/90 FM/FN adquirits en període esmentat, que caducaran als 90 dies de la seva primera validació. Els títols adquirits fins el 31 d’agost de 2022 mantindran les condicions d’utilització i caducitat actuals. Aquestes reduccions sobre els preus no s’aplicaran als títols propis dels operadors.

REDUCCIÓ AL TRANSPORT NO INTEGRAT

En els serveis regulars de transport de viatgers per carretera de competència de la Generalitat de Catalunya que no formen part de cap sistema tarifari integrat, es preveu una reducció en el preu dels títols multiviatge existents en un 50 % durant el període de l’1 de setembre al 31 de desembre del 2022. Aquest descompte abasta els títols T-10/120 establerts a diversos territoris, com en els recorreguts interns de les Terres de l’Ebre; les comunicacions des de les Terres de l’Ebre amb Tarragona i Barcelona; de diverses comarques del Pirineu amb Lleida o Barcelona; del Baix Empordà i l’Alt Empordà amb Barcelona o als abonaments amb targeta moneder existent a la Garrotxa, el Ripollès, el Pla de l’Estany o la Selva.