Cartell de la gimcana / Ajuntament de Vilassar

La regidora de Joventut de l'Ajuntament de Vilassar de Mar (Barcelona), Montse Gual, ha renunciat voluntàriament al seu càrrec per "la controvèrsia generada" per la gimcana per a joves d'entre 12 i 30 anys amb continguts sexuals celebrada el 22 de juliol.

En un comunicat aquest dimecres, la regidoria de Joventut del consistori ha informat que "malgrat no ser informada i desconèixer les activitats concretes programades" durant la gimcana, Gual assumeix amb la seva renúncia la responsabilitat de no haver reclamat la informació de les activitats i, per tant, de no haver-la-hi comunicat als participants ni a les famílies dels menors.

La renúncia es farà efectiva en el proper ple municipal de setembre i paral·lelament la regidora donarà resposta als requeriments del Síndic de Greuges --que va obrir una actuació d'ofici per estudiar la gimcana-- i a les altres institucions públiques que ho sol·licitin.

L'Ajuntament reitera les al·legacions i les disculpes ja exposades en un comunicat el 5 de juliol, assumint "les equivocacions de la gestió" de la gimcana de Juliol Jove, que ha generat malestar i incomoditats a les famílies.

La gimcana es va celebrar en el marc del Juliol Jove com a part de la dinamització de l'Espai Jove Ca Jorba de la localitat i segons va informar el consistori en aquest comunicat, algunes de les proves es van enfocar a "tractar temes de salut i de sexualitat" perquè en el Consell d'Adolescents els joves van manifestar que és un tema que els interessa.