El Jutjat d'Instrucció 4 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha arxivat la causa per als quatre darrers investigats que quedaven a la ciutat per una peça separada del cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En un comunicat aquest dimecres, l' Ajuntament de Cornellà ha explicat que la jutgessa ha decidit l'arxiu per a aquests quatre investigats en constatar que "no hi ha indici de comissió de cap delicte" després que compareguessin al jutjat el 8 de setembre.

El consistori ha assenyalat que "va mostrar, des del primer moment, la màxima tranquil·litat respecte a l'acció judicial " perquè considerava que els contractes investigats es van tramitar i van aprovar d'acord amb la norma.

Al juliol, la jutgessa ja havia arxivat la causa per a nou càrrecs i treballadors del consistori investigats per presumpta prevaricació, malversació i frau a l'administració pública.

En arxivar la causa per al gruix dels investigats en aquesta peça separada, la jutge va constatar que aquests nou investigats, regidors i tècnics de l'Ajuntament de Cornellà mantenien contactes amb el Consell Esportiu a través de correus electrònics, remetent factures que havien d'abonar els àrbitres i el llistat d‟àrbitres que realitzaven els serveis.

Ja llavors, la jutgessa no va veure "irregularitat alguna ni en l'enviament del llistat d'àrbitres ni en l'elaboració i l'enviament de factures ".