Eva M. Martinez. Consell Comarcal del Baix Llobregat. Foto: Vilapress

La presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Eva Martínez, ha avançat en una entrevista que publicarà properament Vilapress, que el Consell Comarcal presentarà al·legacions contra la proposició de la Generalitat d'ampliació de la Zona d'Especial Protecció de les Aus (ZEPA), cap a pràcticament la totalitat del Parc Agrari, cosa que podria afectar greument la producció agrícola de la zona.

La negativa del Consell Comarcal a la proposta de la Generalitat se suma a associacions com a Unió de Pagesos, la Patronal del Baix Llobregat i de l'Hospitalet, l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre i altres institucions que reivindiquen un procés participatiu on se'ls tingui en compte.

La reforma de l?espai ZEPA del Delta parteix d?una carta de la Unió Europea al Govern d?Espanya sobre la necessitat d?ampliar la zona de protecció de les Aus a la zona del Delta. El govern espanyol va traspassar aquesta exigència al Govern de la Generalitat que dijous passat 16 de juny va presentar el pla d'ampliació on la pràctica totalitat del Parc Agrari passava a considerar-se zona protegida.

Aquesta condició, l'activitat agrària es limitaria molt, segons Eva Martínez: Com a Consell Comarcal, no estem a favor de la proposta, ja que limitaria molt l'activitat productiva dels pagesos de la zona.

Parc agrari baix llobregat @Vilapress

La principal problemàtica és un pla especial desfasat on no es tenen en compte les necessitats agrícoles i limita molt la construcció de magatzems, espais per als treballadors o espais per construir.

Eva Martínez, Presidenta del Parc Agrari: Si no es modifica el Pla Especial de Protecció d'Aus, es limitaria molt la capacitat de tenir espais agrícoles per a l'emmagatzematge, per als treballadors o per construir. Amb la normativa urbanística actual es limita molt l'activitat agrícola.

La presidenta denuncia que l?ampliació de l?espai ZEPA aconseguirà que les zones que fins ara eren productives deixin de ser-ho. El Consell Comarcal té fins al 30 de setembre per presentar la corresponent al·legació.

Eva Martínez: El Consell Comarcal demana que s'ampliï el període, que el Govern obri un període realment participatiu on es tingui en compte tots els sectors i les associacions implicades i paral·lelament una modificació del Pla Especial per adaptar-lo a l'agricultura del Segle XXI.

Les exigències del Consell se sumen a les de la resta d'associacions que realment exigeixen un procés participatiu on no hi hagi "falsedats" a l'elaboració del Pla.

L'actual Zona d'Especial Protecció de les Aus cobreix 935 hectàrees del Delta del Llobregat i el nou Pla pretén ampliar fins a les 2.372 ha, fet que implica pràcticament triplicar la zona protegida. Un camí fàcil que implica cobrir tot el Parc Agrari sense tenir en compte les exigències i necessitats agrícoles.