Planta de SEAT / @EP

Seat preveu tancar el 2022 amb una producció de 366.000 vehicles a la planta de Martorell (Barcelona), fet que suposa un 26,8% menys que les 500.000 unitats del 2019 , a causa de la falta de peces, a les quals espera tornar el 2023.

En un comunicat conjunt aquest divendres, les seccions sindicals de CCOO. i UGT a l'automobilística han explicat que la situació s'ha pogut gestionar per tercer any consecutiu "sense que suposi reducció de plantilla" i hi hagi un impacte en les condicions laborals.

La firma preveu tornar a la normalitat el segon o tercer trimestre del 2023, quan es treballarà a dos torns a la línia 1, a tres torns a la línia 2 --que fabrica els models León i Formentor-- ia un torn a la línia línia 3 --que produeix l'Audi A1--.

Actualment estan operatius dos torns a la línia 1 i dos més a la línia 2, mentre que la línia 3 està funcionant a un torn i mig. La companyia va haver de paralitzar durant tres dies a finals d'octubre els dos torns de la línia 1 de la planta de Martorell a causa de la manca de peces, especialment de semiconductors.

En aquest cas, va ser la primera vegada que s'aturava una línia sencera des de l'inici de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) de tres mesos --del 16 de setembre al 23 de desembre-- aplicat per flexibilitzar la producció davant de la falta de xips , al qual entraran els empleats de tots dos torns.

De fet, els treballadors expliquen que el Grup Volkswagen ha endarrerit la data per realitzar la planificació del 2023 , cosa que segons ells fa que encara no hagi pres una decisió sobre la necessitat o no de prorrogar l'actual ERTE, i que ho decidirà al desembre .

Per a l'any vinent, el calendari acordat entre les dues parts consta de 224 dies laborals de fàbrica oberta de dilluns a divendres i els canvis de torn cada tres setmanes sent el primer el dia 16 de gener.