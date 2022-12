Cartell de Waka de Sabadell / Google Maps

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha tornat a demanar el tancament de la discoteca Waka de Sabadell després que aquesta setmana es difongués un vídeo on una jove apareixia practicant una felació enmig de la pista. L'entitat municipal ha instat a la Generalitat a que "exerceixi les seves competències perquè la discoteca Waka deixi de ser una activitat tan insegura i problemàtica, on s’hi cometen delictes d’odi, racistes i sexuals de manera continuada".

L'Ajuntament considera que es troben en una situació d'"indefensió" perquè no poden respondre amb contundència davant de les situacions de gravetat "com les que ocorren a Waka".

Segons l’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, “ara és un vídeo, una nova denúncia per agressió sexual i una nova víctima, més proves, de les moltes que dissortadament anem coneixent i que posen de manifest que aquesta activitat recreativa és un espai fora de control on es permeten atemptats contra totes les llibertats: la llibertat i dignitat de les dones i on hi ha impunitat envers l’odi contra les minories, i on ni tan sols es compleix la normativa en l’àmbit laboral. "

Algunes irregularitats que explica l'Ajuntament són les multes que va rebre Waka per tenir menors treballant en llocs on no és legal, sense que tan sols estiguessin donats d'alta a la Seguretat Social i per incomplir "la normativa de riscos laborals".



Per últim, l'entitat municipal ha volgut expressar "el seu rebuig absolut envers les persones que han estat còmplices d’aquesta agressió mitjançant el seu enregistrament, visualització o enviament" i s'ha posat a disposició de la víctima i la seva família "per assessorar-la o acompanyar-la".

La mare de la jove, en declaracions per TV3, ha explicat que la seva filla de 16 anys va ser víctima d'una agressió sexual. Segons ella, era el primer cop que anava al recinte i no recorda res des que va demanar la copa a la barra, per la qual cosa, intueixen que van posar-li alguna droga a la beguda.

La família ha denunciat els fets i, segons ha pogut saber CatalunyaPress, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i també per la pròpia difusió de les imatges.