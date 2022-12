S'ha emprat un helicòpter per al transport de fins a 130 dels nous suports instal·lats per preservar boscos i conreus / Endesa

Endesa ha finalitzat amb èxit els treballs de reforma integral d’una línia elèctrica de mitjana tensió de 44 quilòmetres de longitud que creua la comarca de les Garrigues amb el doble objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament a set municipis i de protegir l’avifauna a la comarca. L’actuació, que ha suposat una inversió de gairebé 1 milió d’euros, aportats íntegrament per la Companyia, beneficiarà les poblacions de Castelldans, l’Albagés, el Soleràs, els Torms, Puigverd de Lleida, Granyena de les Garrigues i Juncosa.

Aquesta intervenció, la més rellevant, de lluny, que la Companyia ha dut a terme a la demarcació de Lleida en els últims exercicis, ha comportat la substitució de tot el cablejat existent a la línia. Així, s’han canviat 7,2 quilòmetres de cable convencional per nova línia trenada i 22 quilòmetres de xarxa per cables d’alumini folrats. En total, 44 quilòmetres de línia de 25 kV de nova tecnologia. En aquest sentit, el cable trenat representa una reducció important de les mides i l’amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades, fet que evita contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres agressions externes. El nou cablejat té un disseny més robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, alhora que es guanya en seguretat i queda molt més integrat en l’entorn natural, ja que es redueix de manera notable el seu impacte visual. A més, aquest nou disseny suposa una clara mesura anti-col·lisió pel ocells ja que reforça visualment la presència del cable, de manera que deixa d’esdevenir un risc per a l’avifauna allà on queda instal·lat i ajuda a facilitar la convivència entre les infraestructures i els ecosistemes i salvaguardar les espècies que hi habiten o transiten.

L’actuació, que ha mantingut la infraestructura existent però totalment renovada, ha comportat també la substitució de 240 suports de fusta per uns de polièster reforçat amb fibra de vidre. Els nous, no només són més resistents, sinó que queden més ben integrats en el paisatge i són immunes a l’acció dels picots, que fins ara els malmetien. D’aquesta manera, de retruc, també es minimitzarà l’impacte visual de la infraestructura. Cal subratllar que 130 dels quals s’han substituït amb l’ajuda d’un helicòpter, de manera que no només s’ha evitat impactar als conreus d’oliveres i respectar la geografia del terreny, sinó que s’ha agilitzat, en molt, tot el procés de renovació.

Igualment, cal subratllar que la totalitat de la nova línia té ara dispositius de protecció de l’avifauna, que s’han dissenyat per trams i estudiats cas a cas, tenint en compte la climatologia, la flora i la fauna, de manera que en cada suport s’ha aplicat la tecnologia més adequada per tal de minimitzar les interaccions amb l’entorn. Aquesta anàlisi ha permès adequar cada suport segons tres eixos: la reforma del cap de la torre, la modificació i redistribució d’aparellatges ja existents o la instal·lació d’elements de protecció, d’anticol·lisió –espirals i espantaocells– o antiposada. D’aquesta manera, es pot des de redissenyar les estructures metàl·liques fins a col·locar fundes protectores en grapes o ponts fluxos, fundes de silicona, folrar cables i elements conductors, col·locació d’aïlladors polimèrics, eliminar seccionadors... En qualsevol cas, aquests dispositius aïllants redueixen el risc elèctric en el moment en què una au que reposa en una torre aixeca el vol, ja que a l’estendre les ales hi pot haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric. Així mateix, en alguns casos, s’hi han instal·lat uns elements anomenats salva ocells que consisteixen en unes balises en forma d’ocell que eviten que les aus s’hi apropin, així com elements anticol·lisió, en el cas de les línies d’alta tensió.

Els treballs s’han completat amb la construcció de 4 nous punts de maniobra, que se sumen als ja existents. Aquests nous interruptors estaran telecomandats, una aplicació essencial en una línia elèctrica tant llarga com aquesta i amb tantes ramificacions, ja que no només facilitaran els treballs de manteniment –tot minimitzant al màxim l’afectació als clients, sinó que permetran, si n’hi haguessin, aïllar incidències. El telecomandament és un sistema de control remot que permet realitzar maniobres d’operació a distància. Així, des del Centre de Control que Endesa té a Barcelona, es poden accionar els dispositius de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs. D’aquesta manera s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció (fins a un 20%) del temps d’interrupció del subministrament elèctric als clients que s’alimenten d’aquestes instal·lacions.