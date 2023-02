L´edifici de l´Ajuntament del Prat. Foto: Ai. del Prat

Ciutadans ha anunciat la presentació d'una moció perquè l'Ajuntament del Prat posi en marxa els processos de desnonament dels "ocupes instal·lats en vivendes de la ciutat". Un dels seus regidors, l'acaldable Jordi López, apunta que “el govern municipal ja no té cap excusa després que el Parlament hagi aprovat una llei contra les ocupacions que generen problemes de convivència a les comunitats de veïns i, per tant, exigim que el primer dia que entri en vigor iniciïn els tràmits per desocupar els habitatges del municipi que tants problemes està generat i porta tants maldecaps als veïns”.

López ha carregat contra el govern municipal, apuntant que "coneixem el tarannà del govern municipal, que és no fer res i esperar que els problemes es resolguin sols" i ha afegit que vol que el govern municipal adquireixi el compromís per iniciar els desnonaments dels ocupes conflictius.

"El que la llei reclama és que s'aportin actes policials, queixes i denúncies dels veïns del bloc amb ocupes i d'això anem sobrats al Prat", ha indicat l'edil. A més, també ha instat els veïns a exigir a l'Ajuntament que actuï en els casos d'ocupacions als seus edificis.

Finalment, el portaveu dels liberals va reclamar "voluntat i agilitat" per combatre aquests fets i va denunciar que "hem vist com sovint alguns aprofiten l'ocupació d'habitatges per a activitats delictives lligades al tràfic de drogues, el frau en el subministrament elèctric i la consegüent problemàtica de convivència i civisme amb la resta de veïns, i això s'ha d'acabar”.