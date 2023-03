Foto: Gastromar

Entre els dies 12 i 14 de març se celebrarà la 3a edició de GastoMar l’Ampolla, les jornades professionals gastronòmiques i científiques dedicades als productes de la mar, la sostenibilitat, la cuina marinera, la pesca i els productes de les Terres de l’Ebre.

Enguany, l'esdeveniment comptarà amb més de 40 professionals, entre ponents i xefs de la talla de Paco Pérez (Miramar i Enoteca, qui s'encarregarà de la jornada inaugural), Joan Roca (Celler de Can Roca), Jeroni Castell (Les Moles), Joel Castanyé (La Boscana), Nicolás de la Vega i Francesc Beltri (Slow and Low), Joseba Cruz (Le Clandestin), Joan Capilla (L’Algadir del Delta), Xavier Pellicer (Xavier Pellicer), Carlota Claver (La Gormanda) i Sílvia Anglada (Es Tast de Na Sílvia).

Així, GastroMar es convertirà en "un gran altaveu per a donar a conèixer com la ciència pot ajudar a la cuina, i com es pot fer una cuina responsable, sostenible i saludable". Així, el punt de vista i anàlisi més científic i acadèmic vindrà de la mà dels científics de l’IRTA la Ràpita i Monells; dels experts de la Fundació Alícia; del col·lectiu GALP Terres de l’Ebre/Mar de l’Ebre (Grup d’Acció Local Pesquer); de la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona, i de l’Associació Catalana de Dones de la Mar, entre d’altres. A més, també es podran veure i escoltar a elaboradors d’altres productes que formen part de la riquesa natural de les Terres de l’Ebre.

"GastroMar és l’esdeveniment que combina els conceptes de cuina i ciència amb el Mediterrani com a principal fil conductor. Tres dies de gastronomia, biologia, cultura i tradició culinària, antropologia, pesca sostenible, dones i homes del mar, xefs de tots els perfils cuinant en directe i interactuant amb científics i experts", resumeix Lluís Bofill, de Repicat. "Aquesta tercera edició de GastroMar referma l’Ampolla com un municipi compromès amb la cuina d’aprofitament, sostenible i saludable, i posa en valor els productes del mar del Delta de l’Ebre, alguns poc coneguts però amb unes propietats inigualables”, explica l’alcalde de l’Ampolla, Francesc Arasa, qui afegeix, que “des de l’Ajuntament continuem treballant per a situar la nostra població com un espai capdavanter en l’àmbit de la gastronomia tant al Delta de l’Ebre com en tot el país", afegeix.

Les jornades es tornaran a celebrar a l’Hotel Flamingo de l’Ampolla, es podrà seguir via streaming pel canal de youtube GastroEvents i per TV al Canal Terres de l’Ebre. En tot cas, són jornades obertes a tots els públics, i més especialment als estudiants i professionals de la cuina, que podran intervenir i interactuar amb els xefs i conferenciants.