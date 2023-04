GastroPirineus és un esdeveniment anual i itinerant el principal objectiu del qual és reunir productors, enòlegs, sommeliers, ramaders, gastrònoms i xefs dels Pirineus catalans i andorrans, així com de la resta de Catalunya, per representar el seu amor i estima pels productes locals, la cuina i el territori. | @EP

Aquest mes d'abril torna la 8a edició dels GastroPirineus, les Jornades Professionals de Gastronomia i Cuina dels Pirineus . L'esdeveniment, que es durà a terme a l'hotel Port Ainé 2000 a Pallars els dies 11 i 12 d'abril , comptarà amb la participació de més de 20 professionals que reivindicaran la cuina i la gastronomia del territori.

Amb sessions de cuina en viu i maridatges de vins i productes locals, GastroPirineus és un esdeveniment anual i itinerant el principal objectiu del qual és reunir productors, enòlegs, sommeliers, ramaders, gastrònoms i xefs dels Pirineus catalans i andorrans, així com de la resta de Catalunya, per representar el seu amor i estima pels productes locals, la cuina i el territori .

El GastroPirineus d'aquest any tindrà al seu escenari xefs de renom com Oriol Rovira (Els Casals, Sagàs), que oferirà una sessió sobre “ Cuina del terrer amb producte propi i de temporada ”; Sergi de Meià , que cuinarà amb productes ecològics i de Km0; Ada Parellada (Semproniana, Barcelona), que presentarà “ La cuina de les Sopes i del Semproniana ”; i Martín Comamala (539 Plats Forts, Puigcerdà), qui protagonitzarà la sessió titulada “ Cuina propera, salvatge i simple ”.

Les jornades, organitzades per GastroEvents, també comptaran amb la presència d'altres figures destacades del panorama gastronòmic, com Jean Louis Neichel , que presentarà una sessió sobre cuina alsaciana centrada en el seu icònic plat: el xucrut. A més, els cuiners del Pallars seran els grans protagonistes del GastroPirineus 2023, amb un showcooking de productes de proximitat patrocinat per la col·lectiva ÀPAT-Pallars Jussà, protagonitzat per Josep Palau (Casa Masover, Buira) i Llorenç Aguilar (Cafè d'Espanya, Tremp) , maridat amb vins de la zona. També hi haurà una sessió de tapes amb filosofia Slow Food , patrocinada pel Col·lectiu Xicoia del Pallars Sobirà, amb Aleix Aytés i Marta Casals del Cafè Pessets (Sort).

GastroPirineus va sorgir l'any 2016 de la mà de GastroEvents , amb l'objectiu de difondre la cuina i el producte de les zones de muntanya , i fer valdre la cuina tradicional i autòctona dels Pirineus, elaborada amb productes de cadascuna de les comarques . Així mateix, també té com a objectiu ressaltar les cuineres i cuiners que mantenen aquest patrimoni gastronòmic i aporten identitat al territori . Des dels seus inicis, es va concebre com una trobada professional itinerant, recorrent les diferents comarques dels Pirineus any rere any, apropant-se al públic de cada lloc i facilitant així la participació de professionals i aficionats.