Rodalies @Vilapress



Rodalies de Catalunya ha recuperat la normalitat al servei després de tres setmanes d' afectacions per una avaria al' estació de Gavà . L'incident va quedar resolt dissabte, informa Renfe en un comunicat i avui s'afronta el primer dia feiner amb normalitat al servei.

L'oferta habitual va quedar restablida aquest dissabte a totes les línies que es van veure afectades: R2 sud, R13, R14, R15, R16 i R17, així com les línies R2 Nord i R11.

Els dies feiners, els usuaris de l'entrada sud a Barcelona per Gavà compten amb set trens de Rodalies per sentit i hora punta i quatre en hora vall, a més de dos trens regionals per sentit i hora.