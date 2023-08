C-26 a Lleida / @EP

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha licitat la redacció del projecte per millorar la seguretat viària a la cruïlla de la C-26 a Castellar de la Ribera (Lleida) amb el camí de Querol (Tarragona), informa aquest dimecres en un comunicat.

El pla servirà "per millorar l'ordenació i la canalització dels moviments dels vehicles" té com a objectiu concentrar els moviments en una sola intersecció amb la carretera i s'ha aprovat per un import de 63.000 euros.

Les obres eliminaran un dels dos accessos actuals i rehabilitaran les dues estructures, adequaran les barreres del pont de la C-26 i s'analitzarà la millora de la primera corba del camí de Querol, una obra que comportarà una inversió estimada de 450.000 euros.