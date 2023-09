Endesa obre un espai d'atenció al públic a Cornellà / Endesa

Endesa ha obert un nou punt de servei a Cornellà amb l'objectiu d'ampliar i reforçar el servei d'atenció al municipi i, per extensió, a les poblacions més properes com Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, entre d'altres. El nou local, que gestiona l'empresa Pimet, se suma als quatre punts de servei d'Endesa ja existents a la comarca del Baix Llobregat: Martorell, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels i Sant Feliu de Llobregat.



El nou Punt de Servei d'Endesa es troba, concretament, a la carretera d'Esplugues 169 baixos, un espai situat en un punt estratègic de la ciutat per apropar-lo als ciutadans i millorar el servei presencial que s'ofereix als clients. En aquest sentit, el local es troba davant de la parada El Pedró del Tram Baix i molt proper a diferents línies d'autobusos de TMB per facilitar la mobilitat, per la qual cosa està molt ben comunicada amb altres municipis de la comarca.

