Renfe / @EP

Renfe ha anunciat aquest divendres que tallarà des del 12 d'octubre fins a la segona quinzena de gener del 2024 el servei de tren al tram de Mollet del Vallès-La Garriga (Barcelona) per fer les obres del desdoblament de la R3 de Rodalies.

En una trobada amb periodistes, fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han explicat que s?establirà un servei d?autobusos alternatiu per "minimitzar" l? impacte sobre els 12.000 usuaris diaris que utilitzen la línia.

L'obra crearà una doble via als 18 quilòmetres que hi ha entre Parets del Vallès (Barcelona) i la Garriga, on actualment hi ha una única via, per "millorar el servei" i reduir el temps del recorregut.

A més, ampliarà la longitud de les andanes; posarà enclavaments electrònics, ascensors a les cruïlles i pantalles acústiques; eliminarà els passos a nivell i construirà una nova estació a Parets del Vallès.

El tall tindrà dues fases, ja que a partir de l'octubre no hi haurà servei entre l'estació de Mollet-Santa Rosa i la Garriga, però a partir del novembre els trens procedents de Barcelona podran arribar fins a Parets.

En total, el Ministeri invertirà 155 milions d?euros en vuit expedients d?obres, subministraments, serveis afectats i assistències tècniques.

SERVEIS ALTERNATIUS

Als dos trams de la línia on hi hagi servei, hi haurà una freqüència d'un tren cada 30 minuts, tant els dies feiners com els dies festius.

Durant l'afectació, Renfe posarà un servei de bus alternatiu entre les parades afectades, però també des de Centelles (Barcelona).

A més, durant les hores puntes del matí i la tarda --de 6.00 a 9.00 hores i de 16.00 a 21.00 hores-- hi haurà autobusos que faran el trajecte d'anada i tornada des de Centelles fins a l'estació de La Sagrera de Barcelona.

El Ministeri ja ha pactat amb la Generalitat la coordinació dels serveis alternatius, i durant la setmana que ve es reunirà amb els alcaldes dels municipis afectats per acabar de concretar aspectes tècnics.

FUTURES OBRES

També ha avançat que hi haurà un altre tall de servei a la R3 de Rodalies durant l'estiu del 2024 per finalitzar les obres que no puguin acabar durant aquests tres mesos.

Les obres del 2023 tenen l'objectiu de fer una adequació ferroviària total de les estacions, però quedaran alguns aspectes tècnics relacionats amb el desdoblament i que “es treballen al costat de la via”.

El Govern preveu posar en funcionament la doble via electrificada a finals del 2025 i l'estació de Parets del Vallès el 2026.