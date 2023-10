Matadepera és el municipi més ric de Catalunya i el segon a Espanya. Foto: Fem Turisme

Catalunya pot presumir d'haver colat diversos dels seus municipis a la llista dels 10 més rics d'Espanya ; concretament, la meitat. I és que 5 de les 10 localitats amb una renda mitjana més gran de l'estat es troben en territori català. Curiosament, les altres 5 estan situades a la Comunitat de Madrid , de manera que el repartiment actual està totalment equilibrat.

Així ho diuen les dades més recents de l' Agència Tributària, publicades a mitjans d'aquesta setmana, i que fa públic el poder adquisitiu mitjà de ciutats i de pobles on resideixin un mínim de 1.000 veïns... i sense comptar també els residents a Euskadi i la Comunitat Foral de Navarra, perquè tenen un concert econòmic diferent dels de la resta de ciutadans espanyols.

Així, les dades més recents apunten a Pozuelo de Alarcón (Comunitat de Madrid) com el municipi que encapçala la llista dels més acabalats, amb un total de 80.244 euros, xifra que significa un creixement respecte de l'última vegada que es van publicar aquestes xifres , el 2020, quan la mitjana a la localitat era de 79.327 euros.

Molt més significatiu és l'augment d'aquest lapse de 3 anys a Matadepera (Vallès Occidental), que és la primera ciutat de Catalunya que apareix en aquesta llista. Habitual en aquest tipus de classificacions en els darrers anys, la mitjana matadeperense és de 69.511 euros, força lluny del primer lloc... encara que en els darrers anys ha crescut en més de 10.000 euros de mitjana, ja que l'anterior valor era lleugerament inferior als 59.400 euros.

El podi el tanca un altre municipi de la Comunitat de Madrid, Boadilla del Monte.

BAIX LLOBREGAT, VALLÈS OCCIDENTAL I MARESME, COMARQUES AMB MUNICIPIS RICS

Pel que fa a la resta dels 10 primers llocs de la llista, 4 de les 7 posicions restants són per a localitats de Catalunya... que a més estan repartides entre 3 comarques, el Baix Llobregat , el Vallès Occidental (ja vista amb el cas de Matadepera) i el Maresme.

Sant Just Desvern (Baix Llobregat) és la quarta localitat més rica d'Espanya amb una mitjana de 58.640 euros, cosa que permet arrabassar aquest lloc a Alcobendas, que fa 3 anys tenia aquest honor.

Dues parades per sota, darrere precisament d'Alcobendas, al sisè lloc, apareix Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), amb 58.084 euros; igual que passa en el cas de Sant Just, els sancugatencs han vist com en els darrers anys augmenta la seva renda mitjana de forma significativa.

Tant la setena com la vuitena posició són per a dos pobles molt semblants; tots dos estan situats a la comarca del Maresme, a prop del mar, de la muntanya i de la ciutat de Barcelona , amb uns paisatges de somni i un nivell de vida i uns serveis envejables; es tracta d' Alella i Teià , amb tots dos municipis superant els 57.100 euros.

Fora de les primeres 10 posicions (però amb valors molt propers als dels més acomodats) hi ha més municipis situats a Catalunya, com Sant Vicenç de Montalt (11è, Maresme), Cabrils (13è, Maresme), Tiana (15è Maresme) i Sitges (16è Garraf), entre d'altres.

FIGUERA DE VARGAS, EL MÉS POBRE

Tot i això, les dades de l'Agència Tribuna també permeten observar altres casos en què el nivell econòmic és lluny, molt lluny, de tots els casos vists anteriorment. Si Catalunya i Madrid copaven els llocs d'honor, la majoria de localitats més pobres són a Extremadura i Andalusia .

Si es vol trobar el que les xifres apunten com el municipi amb una menor capacitat econòmica mitjana, el resultat és Higuera de Vargas, un municipi de la província extremenya de Badajoz que presenta un valor mitjà de 12.737 euros declarats.