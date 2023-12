La façana de l'estació. Foto: Google Maps

Renfe millorarà l’accessibilitat de l’estació de Santa Perpètua de Mogoda-La Florida de la línia R3 de Rodalies per adaptar-la a la normativa exigida vigent. La companyia inicia els tràmits de licitació de l’actuació que compta amb un pressupost de 3,2 milions d'euros i un període d’execució aproximat de 16 mesos una vegada s’iniciïn els treballs.

Per dotar d’accessibilitat a l’estació, s’executarà un nou edicle adjacent a l’edifici, amb rampes i ascensor adaptat; mentre que es prolongarà la longitud de l’andana fins als 210 metres. També s’hi faran treballs per eliminar el desnivell a l'andana, s’hi instal·larà una nova marquesina i es renovarà la il·luminació i els paviments per millorar-ne la seguretat i accessibilitat. Finalment, s’adequaran els espais interiors existents en l’actual edifici per adaptar-los a les necessitats tècniques i comercials

L’estació una de les dues amb què compta aquest municipi del Vallès Occidental i per ella hi passen cada dia 1.116 viatgers. L’altra estació, construïda per Renfe i inaugurada el 25 de juny de 2022, dona servei a la línia R8 i és utilitzada per 340 viatgers a diari.

TRANSFORMEM RODALIES

L'actuació s’emmarca en el projecte Transformem Rodalies, un pla que té com a doble objectiu millorar l’atenció de les persones i optimitzar la qualitat del servei. La iniciativa preveu programes amb propostes concretes i realitzables per millorar la fiabilitat del servei, la informació i l’atenció al client; augmentar la capacitat i les prestacions de la xarxa ferroviària, incrementar el confort i l’accessibilitat de trens i estacions.

En matèria d’accessibilitat, Renfe està executant les obres per posar al dia estacions estratègiques de la xarxa com són les d’Arc de Triomf, Molins de Rei, Mollet-Sant Fost, Ocata o Vacarisses-Torreblanca. La inversió global d’aquestes cinc actuacions s’acosten als 20 milions d’euros. A aquestes, a més, cal afegir les obres d’accessibilitat finalitzades en els tres darrers anys en estacions com Bellvitge, Cerdanyola Universitat, Vacarisses o Vilafranca del Penedès.