Els dilemes de la transició democràtica a Veneçuela

Foto: Europa Press

Veneçuela es prepara per a un esdeveniment electoral amb característiques plebiscitàries i sense precedents a la nostra història política, ja que no té les característiques pròpies d'una elecció democràtica.

Aquest és un procés que passa en el context d'un règim autoritari que manipula de manera grollera, violant les normes més elementals de transparència, de respecte als drets de tots els participants, especialment del poble, i de garantia de les llibertats civils, polítiques i digualtat davant la llei.

Tot i això, les enquestadores més serioses i fiables a Veneçuela donen per guanyador el diplomàtic opositor Edmundo González Urrutia, de 74 anys, davant del seu rival més proper, el president Nicolás Maduro, a les eleccions del 28 de juliol.

La líder opositora María Corina Machado (MCM) va assegurar fa poc que “no hi ha més prioritat ara mateix per a Veneçuela que aconseguir una transició democràtica al país” i va assegurar que “en el pitjor dels casos la coalició opositora té un 80% dels suports per a les properes eleccions del 28 de juliol”.

Aquest panorama planteja alguns dilemes, entre els quals hi ha els següents: Podrà l'organització opositora garantir els vots i fer contraloria eficient del procés per prevenir els estratagemes i fraus del govern? Un cop obtingut el triomf electoral, serà possible garantir la governabilitat i la pau en l'exercici del mandat per garantir que la transició sigui democràtica i pacífica?

Sobre això, la líder MCM ha dit que aquesta transició “ no és només possible, sinó desitjable i ja hi ha tensions dins del propi chavisme perquè hi ha qui veuen que és insostenible el que representa el règim ”, i afegeix que “ Estem disposats a portar un procés de negociació amb garanties per a totes les parts, però no acceptarem que es tanqui aquest procés electoral o es pretengui imposar per la força un resultat, ja que en aquests comicis hi ha molt en joc per als veneçolans ”.

Per part seva, el candidat González Urrutia ha assenyalat la conveniència d'un acord de governabilitat i pau per a la transició i es va mostrar segur que el proper 28 de juliol, l'oposició obtindrà “ una aclaparadora victòria i al nou Govern hi cabran tots els veneçolans , fins i tot per als que no pensin com nosaltres ”, i va insistir que “ Serà un Govern d'unitat, que va més enllà de les forces polítiques, amb un missatge on l'adversari sigui vist com a adversari i no com a enemic. Per això hem dit sempre que aquí hi cabem tot ”.

Segons el ben conegut Dr. Benigno Alarcón, director del Centre d'Estudis Polítics i de Govern de la Universitat Catòlica Andrés Bello (UCAB), els càlculs basats en què votaran uns 13 milions d'electors d'un padró electoral de 21,4 milions, descomptats els 4 milions de la diàspora que no podran votar, assenyalen que uns 7 milions d'electors (52%) votaran Edmundo González mentre que el president Nicolás Maduro traurà entre 3 i 4 milions de vots (20%).

Pel que fa al segon dilema, Alarcón respon: “ Crec que Maduro tindria la temptació de negar el resultat, però que hi ha actors, fins i tot institucionals, que li dirien «fins aquí arribo jo». No veig la Força Armada dient que Maduro va guanyar l'elecció, quan tothom sabrà que va perdre. Cal recordar que el 2015 quan el Govern va perdre les parlamentàries, el ministre de la Defensa Padrino López, juntament amb l'alt comandament, van reconèixer els resultats “…” el que passarà a partir del 29 de juliol és que el govern s'ha d'asseure a negociar unes condicions que li permetin cert nivell de seguretat abans de lliurar el poder, ja que qui més ho necessita és la cúpula, que són els que estan en posició més compromesa i qui té més costos per sortir del poder, ia aquests són els que li interessa negociar les garanties” .

Addicionalment i amb data 20 de juny, l'empresa Barclays , una de les firmes financeres més grans i importants del món, va realitzar un informe sobre Veneçuela que va ser distribuït entre els seus clients, assegurant que “ hi ha una possibilitat significativa d'una transició política, al mig de la conjuntura que avui passa Veneçuela, amb unes eleccions presidencials sense condicions a l'horitzó, però amb el desenvolupament d'un poderós moviment nacional opositor liderat per María Corina Machado i al voltant de la candidatura d'Edmundo González Urrutia, sorgeix l'oportunitat d'un canvi polític al país”.

“ Tot indica … diu Barclays, i en això coincideix la majoria dels analistes polítics, que “entre els escenaris possibles, Nicolás Maduro ha elegit el que apunta a una transició. Edmundo González Urrutia, que va acabar sent el candidat opositor, s'ha convertit en l'innegable favorit per imposar-se el 28 de juliol ” … “ els esdeveniments fins ara han demostrat que el Govern podria estar cometent errors de càlcul i/o enfrontant limitacions internes que no li han permès interrompre completament el procés i que podrien acabar forçant-los a negociar una transició ”.

Tot i això, el mateix president Maduro, encara que ha reconegut la possibilitat que l'oposició resulti triomfadora a les eleccions, ha amenaçat amb una rebel·lió militar o la guerra civil, si això passa.

Així, el nou lideratge polític de l'oposició enfronta el desafiament de continuar lliurant la seva batalla per la transició democràtica, la pau i la llibertat, enmig d'un camp minat, sense regles clares, sense àrbitres de confiança, sense observació internacional, amb la amenaça de guerra quan guanyi i enmig d?una gran incertesa respecte al fet mateix de si hi haurà eleccions.