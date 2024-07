El nou diàleg Veneçuela-Estats Units: es repeteix el frau de Qatar?

Foto: Europa Press

El president Maduro va dir a principis d'aquest mes de juliol, que el seu govern i el dels Estats Units reprendran el “diàleg directe” amb l'objectiu –segons el mandatari– d'avançar en el compliment dels acords signats a Qatar, el setembre del 2023 , que van incloure les negociacions per a l'establiment de condicions perquè hi hagi eleccions lliures a Veneçuela, la flexibilització de les sancions i l'alliberament de diverses persones detingudes a tots dos països.

En el seu moment, aquest acord va considerar els punts importants següents: alliberament de presos polítics i intercanvi de presoners; la flexibilització de sancions a les activitats petrolieres i financeres del Banc Central de Veneçuela i altres institucions i, finalment; les garanties d'eleccions presidencials lliures, amb observació internacional i el cessament de les inhabilitacions com a arma política.

Un dels productes finals d'aquestes negociacions, va ser l'alliberament del ciutadà colombià Alex Saab, fitxa important del govern ja que se l'assenyala com el principal testaferro en els negocis del mateix president, i de deu ciutadans nord-americans i vint veneçolans, inclosos alguns socis de negoci vinculats estretament amb el fill del president Maduro.

A més, els Estats Units van atorgar llicències d'activitat petroliera a les empreses ENI i REPSOL i es van estendre els permisos a CHEVRON, aquesta darrera responsable de la major part de l'augment de la producció de petroli registrat aquest any.

Per la seva banda, el govern veneçolà no només va incomplir el compromís de crear condicions per a un procés electoral lliure, transparent i competitiu, sinó que va actuar i continua actuant en contra.

El calendari electoral mateix amb l'avançament de les eleccions i la posposició de la presa de possessió, els obstacles a la incorporació de més de quatre milions d'electors que van migrar a l'exterior, les dificultats posades per reduir la inscripció al registre electoral als nous votants, les inhabilitacions i confiscacions de partits polítics, la persecució que ja ha detingut 37 dirigents i activistes del comando de campanya del candidat opositor i els innombrables obstacles per a les mobilitzacions pel país, la retirada de la invitació als observadors de la Unió Europea i els seus aliats del Brasil i Colòmbia, juntament amb la limitació de funcions dels observadors del Centre Carter i de l'ONU, en formen part, però no totes les evidències, d'aquest incompliment i, per a alguns, de preparació d'un frau electoral.

Tot i el context, el portaveu del Departament d'Estat dels Estats Units, Vedant Patel ha dit que “(...) per descomptat donem la benvinguda al diàleg de bona fe i donem suport al desig del poble veneçolà d'eleccions competitives i inclusives el 28 de juliol …

Tenim clar que el canvi democràtic no serà fàcil i certament requereix un compromís seriós ”.

Mentrestant, el candidat per la Plataforma Unitària Democràtica Edmundo González va afirmar que malgrat que “ el govern ha incomplert tots els acords que signa… el que sigui per millorar el clima d'animositat, amb un país que és clau per a nosaltres i per al món , és positiu ”.

En el mateix sentit, s'han pronunciat els membres de la Plataforma Unitària opositora, integrada per 10 partits i el moviment Vente Venezuela de María Corina Machado, que ha declarat, per part seva, que “ estem disposats a avançar en un procés de negociació amb l'oficialisme, que ofereixi plenes garanties per aconseguir una transició política ”.

Així mateix, l'expresident de l'Assemblea Nacional i Coordinador Nacional de la Plataforma Unitària, Omar Barboza, va reaccionar a l'anunci de la represa del diàleg dient que “El més important és la normalitat del procés electoral. Nosaltres creiem que hi ha d'haver un acord de garanties per a les dues parts que permetin als veneçolans desenvolupar l'exercici del seu dret a votar en pau, amb tranquil·litat ”. També va anunciar la reactivació d'una Delegació Negociadora, l'objectiu de la qual és “ garantir que el procés electoral es dugui a terme de manera pacífica i fomenti el respecte a les normes democràtiques de participació ”.

Nicmer Evans, ex chavista, fundador del Moviment per la Democràcia i la Inclusió, que ha assumit una posició contrària al govern de Maduro, ha dit que “… és una bona notícia que sigui el mateix Maduro qui demani la renegociació, que Gustavo Petro recolzi la mateixa i que s'admeti. El dubte és saber si Maduro es burlarà novament d'aquest tipus de coses ”.

El líder opositor Andrés Caleca, un dels col·laboradors més actius de la campanya a favor d'un procés d'eleccions lliures, ha assenyalat que “ els reptes polítics amb gegantins. El recent anunci del govern sobre la represa de les seves converses amb els Estats Units, en les quals l'oposició està totalment al marge , podria ser útil per aconseguir un gran compromís històric per recuperar la república, que està destruïda en tots els aspectes” .

També el líder opositor Cesar Pérez Vivas es va pronunciar sobre això i va dir que “ les declaracions de Nicolás Maduro anunciant el retorn a les negociacions amb els Estats Units, no són més que un senyal que ell reconeix la imminent derrota electoral que ho espera ”.

Jorge Rodríguez, per la seva banda, representant de Maduro en el diàleg amb els Estats Units, va insistir que “ el diàleg s'ha de limitar a allò acordat a Qatar i que per seguir recuperant la confiança mútua i les relacions entre els governs s'han de respectar els principis de autodeterminació, sobirania i reciprocitat ”.

Com veieu, les garanties d'una elecció presidencial lliure i competitiva, així com les garanties de governabilitat i pau quan el govern perdi, no apareixen a l'agenda, encara que si s'han fet presents les amenaces de guerra civil o cop militar si el govern perd.

Tot i això, en els darrers dies ha crescut la percepció que el govern comença a considerar la possibilitat d'una sortida “honrosa”.

Clarejarà i veurem.