Els Comuns demanen a Marlaska "mesures disciplinàries" contra agents de policia

Mena, en una intervenció. Foto: Europa Press / Canva Pro

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha reclamat al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, "mesures disciplinàries" per als funcionaris policials que estan implicats en el presumpte espionatge a diputats d'Unidas Podemos entre el 2015 i el 2016.

En roda de premsa, Mena també ha anunciat que la seva formació es personarà com a acusació popular a la causa que indaga sobre investigacions extrajudicials a dirigents del partit com el mateix Mena, Aina Vidal, Lucía Martín, Fèlix Alonso, Xavier Domènech i Marta Sibina.

A més, ha instat a "demostrar que no hi ha connivència" amb aquest presumpte espionatge polític, i per això han registrat una bateria de preguntes a la Cambra Baixa, i requeriran sobre quines mesures adoptarà l'actual ministeri per assegurar-se que no es doni aquest escenari figures electes en el futur.

Ha assegurat que brindaran suport jurídic als afectats i es personaran a les diligències obertes pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz.

"No es tracta d'una poma podrida del sistema, sinó d'una estratègia dirigida a enderrocar l'oponent polític mitjançant l'ús delictiu de les institucions de l'Estat", ha posat èmfasi Mena, que ha lamentat, textualment, la motivació claríssima per part del PP en aquestes presumptes investigacions extrajudicials.

Alhora, ha informat que estan treballant conjuntament des del grup parlamentari al Congrés dels Diputats amb el Ministeri de l'Interior, del qual esperen col·laboració, per conèixer l'abast del que ha passat i establir mecanismes perquè "no torni a passar mai més".