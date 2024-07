Així queda el repartiment de senadors autonòmics per al Parlament: PSC i Junts, empatats

Parlament de Catalunya. (Foto: EuropaPress)

La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus han acordat aquest dimarts utilitzar la fórmula D'Hondt per al repartiment dels vuit senadors autonòmics que li corresponen, cosa que resulta en 3 per al PSC, 3 més per a Junts, un per a ERC i un altre per a el PP, mentres que Vox es quedarà sense representació.

Així ho han explicat fonts parlamentàries, que han concretat que el PSC i el PP són els que s'han mostrat partidaris d'aquest sistema, mentre que Junts, ERC i Comuns s'han obert a qualsevol fórmula --D'Hont i Imperiali-- menys la denominada com a 'restes majors' --la que donava representació a Vox--.

Per la seva banda, Vox ha defensat el sistema que els donava un senador, malgrat no oposar-se posteriorment al D'Hondt en no haver-hi majoria per imposar la seva opció, i la CUP ha decidit no posicionar-se i només ho faria en cas que es necessités per evitar un representant per a la força d'Ignacio Garriga.

NO SE PUJARÀ A 9 SENADORS

Tot això ha tingut lloc després que el Senat hagi rebutjat la petició del Parlament d'augmentar fins a 9 el nombre de senadors per designació autonòmica a causa de l'increment poblacional a Catalunya, de manera que manté els 8 escons que té actualment.

En cas que hi hagués noves eleccions generals i la legislatura catalana estigués en marxa, les fonts esmentades han explicat que ERC ha demanat que la Mesa i la Junta de Portaveus es reunís novament per abordar la possibilitat d'un nou repartiment si hi hagués un novè senador .

Ara els grups tenen fins a les 13.30 hores de dilluns per presentar candidatures i el ple per escollir els senadors començarà a les 15.00 hores del dijous 25 de juliol, i serà posterior al ple ordinari en què s'ha d'aprovar la reforma del reglament del Parlament.

IMPERIALI I RESTES MAJORS

En cas que s'hagués utilitzat el sistema Imperiali, estrenat en la legislatura passada per evitar que Vox –llavors quarta força-- tingués un senador, el PSC hauria tingut 4, 3 Junts i 1 ERC, mentre que PP i Vox no disposarien de cap.

La distribució seria diferent en cas que s'hagués acordat implementar la fórmula de restes majors, que hauria deixat un repartiment de 3 senadors per a PSC, 2 per a Junts, 1 per a ERC, 1 per a PP i 1 per a Vox.

400 PREGUNTES

A la reunió també s'ha informat que s'han rebut més de 400 preguntes escrites al Govern, sobretot de Vox, alguna de Comuns i de PP.

Prenent una instrucció de la Mesa anterior, han acordat agrupar en una sola pregunta aquelles on hi hagi una “variació mínima” en qüestió de dates o llocs.