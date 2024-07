Llum verda a la reforma del reglament del Parlament, excepte per una excepció

Parlament de Catalunya. Foto: EuropaPress

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalat la proposta de reforma del reglament del Parlament de Catalunya , impulsada per PSC-Units, ERC, Comuns i CUP, tret d'una frase relativa a la delegació de vot que considera que vulnera l' article 23.2 de la Constitució.

Així es recull en el dictamen de l'òrgan demanat pel PP català, que no és vinculant, davant d'una iniciativa que vol ampliar els supòsits de delegació de vot i incorpora, per primera vegada, el vot telemàtic al reglament de la Cambra.

Segons el CGE, a l'apartat de la delegació de vot, la frase 'el vot de la persona delegant es comptabilitza en el mateix sentit que el vot emès per la persona en qui es delega ', que s'ha afegit a la reforma del reglament , és inconstitucional.

Per això, recomanen reformular la norma perquè es mantingui només l'opció prevista a l'article que diu que, si el sentit del vot de la persona delegant és diferent del de qui l'exerceix, s'ha d'informar la Mesa abans de l'inici de la sessió. Per tant, quedarà veure com afecta això Carles Puigdemont , l'expresident de la Generalitat, que de moment no ha tornat a Catalunya.

Sobre la resta de qüestions que el PP va elevar al CGE perquè considera que la reforma estava feta a mida dels partits independentistes, el dictamen adopta per unanimitat que no vulneren la constitució ni el principi de seguretat jurídica.

PLE

La resolució del CGE ha arribat un dia abans que el ple voti l'aprovació final de la reforma del reglament del Parlament, que se'n sortirà per la via de lectura única amb el suport dels grups impulsors.

Abans caldrà votar les esmenes presentades pels grups, entre les quals en destaca una de Junts que aposta per eliminar l'article 25.4 del reglament de la cambra, que preveu la suspensió immediata dels diputats als quals s'obre judici oral per delictes vinculats a la corrupció.

L'article 25.4 del reglament és el que els representants a la Mesa de PSC-Units, ERC i la CUP van aplicar fa dos anys a la llavors presidenta de la Cambra Laura Borràs per suspendre-la del càrrec.