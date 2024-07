Puigdemont es reafirma en la seva decisió d'assistir a un debat d'investidura: "Estaré al Parlament"

Carles Puigdemont, en arxiu | Europa Press

L’expresident de la Generalitat i candidat de Junts a la reelecció, Carles Puigdemont, s’ha reafirmat aquest dissabte en la seva decisió de tornar a Catalunya i d’assistir a un debat d’investidura al Parlament: “La meva obligació és anar al Parlament si hi ha debat d’investidura. Jo hi seré, president. Estaré al Parlament. I només un cop d’estat em podrà impedir estar-hi.”

Ho ha assegurat davant d’unes 1.500 persones a Amélie-les-Bains-Palalda (França), en un acte organitzat per Junts per donar suport al seu possible retorn a Catalunya i amb motiu del quart aniversari de la fundació del partit, en el qual també han participat el secretari general de Junts, Jordi Turull; la presidenta, Laura Borràs; l’exlíder de la formació a l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias; i l’exsenador Josep Lluís Cleries.

Després d’apuntar que la seva tornada és una decisió política, ha afegit que es va comprometre a tornar a Catalunya i ha assegurat que és el que farà, deixant clar que “ningú” li podrà impedir.

“No hi haurà més campanyes electorals a l’exili. Les properes campanyes electorals seran allà i jo hi seré, costi el que costi i pesi a qui pesi”, ha recalcat Puigdemont, després de defensar que la seva situació, juntament amb la dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, ha de acabar, i més després d’aprovar-se la Llei d’Amnistia.

De fet, s’ha mostrat convençut que l’amnistia “acabarà i ha de acabar amb l’exili, i és una voluntat democràtica que cap jutge pot impedir”.

“Quan un parlament escollit democràticament pren una decisió, vota una llei i entra en vigor, els jutges tenen el deure i l’obligació d’aplicar-la. I quan no l’apliquen, estan cometent un delicte. I espero que el Fiscal General de l’Estat ho persegueixi”, ha destacat.

Així, ha demanat a les autoritats que evitin una detenció “il·legal i arbitrària, contra la qual ja es va posicionar Nacions Unides en el cas dels ‘Jordis’”, ha dit en relació amb l’empresonament en el seu moment de l’expresident de l’ANC i exsecretari general de Junts, Jordi Sánchez –present a l’acte–, i de l’expresident d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Segons Puigdemont, la seva possible detenció ha de servir perquè l’independentisme es reforci, es carregui d’energia i capacitat de resposta amb l’objectiu de poder sortir de “la presó d’Espanya”, i ha aprofitat per acusar al Govern de Pedro Sánchez de no pronunciar-se sobre l’actitud d’alguns jutges amb l’amnistia.

“Abans hi havia Tejeros, Milans del Bosch i Armadas, i podíem veure com perpetraven un cop d’estat. Volien el mateix que els de la ‘toga nostra’, que un parlament no pugui prendre decisions, sobretot si són decisions que no els agraden”, ha sostingut l’expresident, convençut que aquests jutges volen la fotografia del seu empresonament i evitar el seu retorn en llibertat a Catalunya.

També ha advertit de la “amenaça real que hi hagi un Govern presidit per la versió més espanyolista del PSC, molt més propera al que representa Josep Borrell que al que va representar José Montilla o a les antípodes del que va representar Pasqual Maragall”, ha dit davant la possibilitat que hi hagi un acord entre els socialistes i ERC per investir al primer secretari del PSC, Salvador Illa.

Abans, Turull també ha carregat contra aquest possible escenari i ha advertit que amb Illa “no està en joc la clau de la caixa, està en joc la clau de la nació”.

“Si Illa és president haurem d’oblidar-nos de construir un estat propi. El treball serà per salvar la nació”, ha exclamat el dirigent de Junts, que ha assegurat que, passi el que passi durant els propers dies o setmanes, estaran al costat de Puigdemont.

Malgrat el que els diguin, Turull ha reivindicat que, fins ara, el resultat de les eleccions ha facilitat la configuració d’una Mesa amb majoria independentista: “De moment, minut resultat, és independentisme 1, Salvador Illa 0. I no pararem fins a guanyar 2 a 0”.

Borràs també s’ha dirigit al expresident català per deixar-li clar que estan al seu costat i que ho estaran en el futur, com assegura que han fet sempre.

També ha apel·lat a ERC, a la CUP, als abstencionistes i als que estan cansats a donar-se la mà de nou com a independentistes, a tornar a anar units i a no equivocar-se: “Els de Junts estem aquí sense retrovisor i sense retrets. No fallim al país, no fallim a la societat catalana i, sobretot, no fallim a les generacions futures”.

En el seu discurs, Trias també ha cridat a no confiar en els socialistes, començant pel alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i passant pel primer secretari del PSC, Salvador Illa: “Molt bona cara, molt bons gestos, però us clavarà sempre una punyalada per l’esquena. No us refieu mai d’aquesta gent”.

Després de bromejar amb la seva comiat de la política, que ha comparat amb quan es celebra un funeral en què tots parlen bé dels difunts, ha assegurat que seguirà lluitant perquè Puigdemont pugui ser president de la Generalitat, ha agraït el suport rebut durant tota la seva carrera política quan militava a l’extinta CDC i ara a Junts, i després d’això ha posat l’alcaldia de Barcelona com a objectiu a aconseguir.

Cleries, visiblement emocionat, ha repassat la seva trajectòria política, ha explicat que la seva porta giratòria es diu jubilació, però ha recalcat que no es jubila de la política perquè “abans d’estar en un càrrec polític, ja feia política”.

La situació legal de Puigdemont

Puigdemont es troba en una situació legal complicada. Des del 12 de juny, ha perdut la seva immunitat europea, cosa que el fa vulnerable a una detenció. En el marc del procés, el Tribunal Suprem espanyol, sota la direcció del jutge Pablo Llarena, ha rebutjat aplicar la llei d’amnistia per a Puigdemont, a causa de l’existència de presumptes delictes de malversació.

A més, Puigdemont està implicat en el cas Voloh, relacionat amb suposat espionatge rus i vincles amb el Kremlin. El jutge Joaquín Aguirre ha decidit no amnistiar-lo, considerant que les acusacions podrien constituir una “amenaça real i efectiva” per a la integritat territorial d’Espanya.

En cas que Puigdemont sigui detingut en tornar a Catalunya, les conseqüències podrien ser severes. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha advertit que la presó provisional podria allargar-se fins a quatre anys, i que mantenir una detenció en un cas que podria estar cobert per l’amnistia seria un greu problema per a l’estat de dret.