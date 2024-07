Dani Sirera acompanya la comunitat veneçolana a Barcelona durant les eleccions

Dani Sirera, en axiu | Europa Press

El líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, va estar present aquest diumenge per acompanyar la comunitat veneçolana resident a la ciutat, que es va desplaçar des de diferents regions per exercir el seu dret a vot.

Sirera va expressar el seu suport i admiració cap als votants veneçolans, destacant l'esforç realitzat per molts d'ells per desplaçar-se fins a Barcelona des de llocs com València i Aragó. "He volgut aprofitar aquest matí de diumenge per acompanyar la comunitat veneçolana que avui ha vingut aquí, a Barcelona, des de València, Aragó, per poder votar. Votar per una Veneçuela millor, lliure, democràtica", va afirmar el líder popular a les seves xarxes socials.

En la seva intervenció, Sirera va subratllar la importància d'aquestes eleccions per al futur de Veneçuela, manifestant la seva esperança que l'esforç dels votants condueixi a un canvi positiu al país sud-americà. "Espero i desitjo que l'esforç de tota aquesta gent valgui la pena, i a partir de demà Veneçuela pugui obrir una nova etapa de llibertat i democràcia", va afegir.