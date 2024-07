Els Comuns signen un preacord amb el PSC: Illa es garanteix la investidura

Foto: EuropaPress

Els Comuns han tancat un preacord amb el PSC per investir el líder socialista Salvador Illa president de la Generalitat i que serà sotmès a votació de la militància aquest dimecres al Consell Nacional del partit.

Segons han informat fonts dels Comuns, la militància del partit analitzarà i votarà el document preacordat amb el PSC al Consell d'aquest dimecres, quan intervindrà la coordinadora del partit Jéssica Albiach.

El preacord entre les dues formacions s'uneix a l'assoliment entre ERC i PSC dilluns, i per això el suport dels tres partits garantiria la majoria necessària perquè Illa sigui investit.

Aquest dimecres, Comuns reunirà el seu consell nacional per decidir si donaran suport a un acord amb el PSC, en una trobada que es durà a terme a partir de les 10.30 hores del matí.

La reunió començarà amb una intervenció pública de Jéssica Albiach, coordinadora de Catalunya en Comú i presidenta del grup de Comuns al Parlament. Posteriorment, els membres del consell deliberaran a porta tancada sobre la possibilitat de formar una aliança amb el PSC.

Aquesta decisió és de gran rellevància, ja que els sis vots dels comuns, sumats als 20 vots d?Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i els 42 del PSC, serien suficients per assolir la majoria absoluta necessària perquè Illa assumeixi la presidència.

"Crec que l'important és que els Comuns tinguem un bon acord amb el PSC i també que ERC tingui un bon acord amb el PSC, perquè això serà positiu per als catalans", va afegir Jéssica Albiach fa unes setmanes, al·ludint que no hi havia necessitat de "córrer" per tancar l'acord, sinó que era més important aconseguir-ne un que fos beneficiós per a totes les parts. Ara sembla que els camins condueixen al mateix lloc i que el context polític català aclareix significativament el camí després de mesos d'incertesa.

A més, la conseqüència directa d'aquest tripartit seria la derrota de Carles Puigdemont, que tenia l'esperança de tornar a Catalunya per ser investit com a nou president... cosa que, tret d'un gir radical a l'últim moment, no passarà.