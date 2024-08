Els Comuns asseguren que encara no s'ha negociat el seu possible encaix al Govern d'Illa

Jéssica Albiach, la líder dels Comuns. Foto: Europa Press / Canva Pro

La líder dels Comuns al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, no ha descartat l'entrada de la seva formació en un eventual Govern del socialista Salvador Illa si s'hi investeix president de la Generalitat, però encara no han obert aquesta carpeta ni negociat.

"No descartem l'entrada al Govern, però no hem negociat l'entrada al Govern. Necessito que Illa demostri la voluntat de tirar endavant, no només els nostres acords, sinó un esperit progressista dins del Govern", ha destacat en una entrevista concedida aquest divendres 2 d'agost a El matí de Catalunya Ràdio .

Segons la seva opinió, Illa va fer en campanya propostes "que s'assemblaven més a les de Junts" que a les dels Comuns, i per això l'ha emplaçat a demostrar amb les seves accions que ambiciona una majoria estable progressista.

"Hem d'anar pas a pas. Tenim un acord d'investidura. A partir d'aquí cal veure com es va posicionant el PSC, el grau de compliment de l'acord i anar analitzant i vigilant", ha subratllat.

Així, ha deixat clar que si Illa és investit president de la Generalitat començarà governant "en solitari", i li ha recordat que els 42 escons l'obligaran a pactar amb altres forces si vol tirar endavant la legislatura.

La possible tornada de Puigdemont?

Davant la possible tornada a Catalunya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la número 1 dels Comuns defensa que ho ha de poder fer "quan vulgui i estar en llibertat", i més encara amb la Llei d'Amnistia aprovada.

"Si això no és així, ¿en quina ajuda que Catalunya no tingui un Govern? El fet que Puigdemont estigui a Catalunya no canvia els resultats de la nit electoral", ha asseverat.

En cas que l'empresonin, s'ha obert a la possibilitat de posposar el debat d'investidura, tenint en compte que el termini límit per evitar una repetició electoral és el 26 d'agost.

Així, creu que els grups s'hauran de reunir si s'atura Puigdemont i valorar la situació. "No ve d'un dia, de dues o una setmana, sempre que es faci abans del 26 d'agost", ha reflexionat Albiach.