Confirmat: el Ple d'investidura de Salvador Illa serà el dijous 8 d'agost

La reunió en què Illa ha comunicat a Rull la seva candidatura. Foto: Europa Press

Ja és un fet: dijous que ve 8 d'agost, a les 10 de demà, se celebrarà, al Parlament de Catalunya, el Ple d'investidura del líder i candidat del PSC, Salvador Illa. Així ho ha confirmat el president de la Cambra, Josep Rull, després de mantenir diverses reunions aquest dimarts 6 al matí amb totes les forces polítiques amb representació a l'hemicicle i rebre, de boca del líder dels socialistes catalans, la seva disposició a presentar candidatura.

Rull ha dit que “després de parlar amb tots els grups parlamentaris, proposo a la cambra al diputat Salvador Illa Roca com a president de la Generalitat”. Ha destacat que tres grups (PSC, ERC i Comuns) han expressat la voluntat d'investir Illa.

El president del Parlament també ha confirmat que dimecres 7 convoca la Diputació Permanent, l'organisme que regeix el Parlament mentre duren les vacances.

S'accelera, doncs, una investidura que ha perillat en alguns moments davant de la difícil aritmètica sorgida de les eleccions del passat diumenge 12 de maig.

Aviat va quedar clar que únicament Illa i Carles Puigdemont tenien el múscul per optar a una hipotètica investidura ... però ha estat el líder del PSC qui ha aconseguit l'acord amb Esquerra Republicana (ERC) i amb els Comuns.

L'asterisc de la tornada de Puigdemont

La Sessió Plenària arriba amb la situació de la tornada de Puigdemont a Catalunya flotant a l'ambient .

L'expresident i dirigent de Junts va dir, a la campanya electoral, que en el moment en què es fixés el debat d'investidura, tornaria per participar-hi.

Tot i l'aprovació de la Llei d'Amnistia, el Tribunal Suprem manté l'ordre de detenció sobre Puigdemont, de manera que els Mossos d'Esquadra (o la Policia Nacional si entrés per territori de fora de Catalunya) haurien de detenir-lo si travessa la frontera.

Aquest fet ha estat protagonista d‟un debat i d'acusacions creuades entre Junts i ERC. El mateix Puigdemont ha arribat a lliscar que els republicans serien els responsables del seu arrest quan tornés a Catalunya. Els republicans van sortir al pas, considerant-ho una "ofensa".

Durant la jornada del matí ha estat un tema recurrent; la secretària general adjunta republicana, Marta Vilalta, ha assegurat que "segurament serà necessari" suspendre temporalment el Ple si Puigdemont és detingut, encara que en cap cas no canviarien el sentit del seu vot.

Per part seva, el president sortint de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat, durant una compareixença aquest dimarts 6, que la "responsabilitat de la possible detenció de Puigdemont és del Suprem".

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha apuntat que demanarà l'anul·lació del Ple en cas d'una detenció (i que els seus diputats abandonaran la cambra si no es fa) i ha denunciat que Puigdemont "hi vol tornar", que té "els drets polítics", però que "estem en un escenari d'anormalitat política", amb uns jutges "que no apliquen una llei" (referint-se a la d'amnistia).

També s'han referit a aquesta volta dos noms del PP, el seu líder, Alejandro Fernández, i el seu portaveu a la cambra catalana, Juan Fernández. El portaveu ha exigit a Rull que eviti un "espectacle" al Parlament i que espera que "s'estigui a l'altura i actuï d'acord amb la legalitat i no es posicioni al costat d'un pròfug de la justícia", mentre que el tarragoní ha dit que està segur que Puigdemont tindrà "alguna performance preparada" i ha recordat que Rull ha de "respectar la càmera, sense utilitzar-la per a fins partidistes".