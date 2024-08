Què és i quines funcions té la Diputació Permanent del Parlament?

Una sessió plenària del Parlament. Foto: Wikipedia

La Diputació Permanent del Parlament de Catalunya és un òrgan parlamentari amb funcions específiques que s'encarrega de vetllar pel poder legislatiu quan la cambra catalana no està en sessió. La seva missió principal és garantir la continuïtat de les funcions parlamentàries durant els períodes en què el Parlament està dissolt o fora del període de sessions, com és el cas, per estar en període de vacances.

Funcions i característiques de la Diputació Permanent

Continuïtat Legislativa: la Diputació Permanent s'assegura que el Parlament pugui continuar funcionant de manera limitada quan no està en ple funcionament.

Composició: està formada per un grup reduït de parlamentaris, proporcionalment representatius dels diferents grups parlamentaris al Parlament.

Poders limitats: no pot dur a terme totes les funcions del ple del Parlament, però té competències específiques com ara convocar sessions extraordinàries i aprovar decrets llei del govern en situacions d'urgència.

Responsabilitat: ha d'informar el Parlament de totes les seves actuacions una vegada aquest torni a estar en sessió.

Protecció de drets: assegura que els drets dels ciutadans i les competències legislatives del Parlament no quedin desatesos durant els períodes de recés parlamentari.



L'existència de la Diputació Permanent és crucial per a l'estabilitat i la continuïtat del poder legislatiu a Catalunya, especialment en contextos polítics i socials on hi pot haver dissolucions parlamentàries o períodes d'interregne.