Els Mossos blinden la Ciutadella i revisen el clavegueram per la tornada de Puigdemont

Els Mossos blinden la Ciutadella davant de l'arribada de Puigdemont

Els Mossos d'Esquadra estan finalitzant els detalls del dispositiu de seguretat per a la investidura de Salvador Illa aquest dijous, amb l'objectiu addicional d'impedir l'accés de l'expresident Carles Puigdemont al Parlament. Puigdemont ha anunciat la intenció de presentar-se, després de set anys evadint la justícia a l'estranger. La policia catalana ha ordenat el tancament del parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament, així com un dels accessos del Zoo de Barcelona, que confronta amb la cambra legislativa. Segons ha informat la SER, el Govern en funcions ha sol·licitat un informe sobre la possibilitat d'arrestar Puigdemont al Parlament o si està protegit per la immunitat parlamentària i els possibles escenaris legals que podrien sorgir.

Mesures de Seguretat al Parlament

La policia catalana ha rebut instruccions clares per aturar Puigdemont quan trepitgi terra espanyol. Per assegurar-ho, han reforçat la seguretat del Parlament: la unitat de subsòl ha revisat el clavegueram, una mesura rutinària en sessions d'aquesta importància, i s'ha establert un Centre de Coordinació Policial (CECOR) per monitoritzar en temps real els esdeveniments des de primerencs hores, fins i tot abans de linici del ple.

Tancament del Parc de la Ciutadella

A més, els Mossos han decidit tancar el Parc de la Ciutadella, una popular destinació turística que acull el Parlament. Això també implica el tancament d'un dels accessos al Zoo de Barcelona, adjacent a la cambra catalana. La policia custodiarà l'única entrada oberta a l'avinguda Marqués de l'Argentera, verificant la llista de persones acreditades per controlar l'accés al ple d'investidura i evitar que manifestants es concentrin a les portes del Parlament.

Informe Jurídic sobre la Detenció de Puigdemont

El Govern en funcions, preocupat per les implicacions legals, ha sol·licitat un informe al seu equip jurídic per avaluar els possibles escenaris derivats de la detenció de Puigdemont. Volen determinar si l'expresident pot ser arrestat dins del Parlament o en el trajecte cap a ell, i si durant aquest trànsit està protegit per la immunitat parlamentària. Segons les mateixes fonts, el Govern també ha ofert assistència jurídica a l'entorn de Puigdemont davant del seu possible arrest, que tots ja donen per fet.