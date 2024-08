VÍDEO | Manifestacions a les portes del Parlament contra la tornada de Carles Puigdemont

Foto: Catalunya Press

La tornada de Carles Puigdemont a Catalunya ha estat llargament esperada per part dels seus partidaris... però també dels detractors.

I és que es van convocar concentracions per a la tornada per part dels seus partidaris... però també per part dels detractors.

La concentració, que havia estat secundada per Vox, s'ha fet a les portes del parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament de Catalunya, escenari de la investidura de Salvador Illa aquest dijous 8 d'agost.