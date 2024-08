Canvi de cicle a Catalunya: Salvador Illa és proclamat president de la Generalitat

El canvi de cicle a Catalunya s'ha formalitzat a Catalunya. Salvador Illa s'ha convertit en el 133è president de la Generalitat després d'obtenir la majoria absoluta amb els suports d'ERC i els Comuns, tancant un cicle que va començar el 2012 amb la primera gran manifestació independentista i que acaba aquest dijous, amb les forces sobiranistes perdent el poder a la màxima institució catalana.

La votació ha transcorregut amb normalitat, amb els republicans i els comuns recolzant la investidura del líder del PSC i la resta de partits, oposant-se.

“El resultat de la votació ha estat el següent: 68 vots a favor de la investidura, 66 en contra, cap abstenció”, ha dit el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull.

Des de la seva proclamació al Parlament, Salvador Illa disposarà de cinc dies per ser investit president.

Puigdemont no va al Parlament per votar la investidura d'Illa

L'altre protagonista del dia, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no ha acudit finalment aquest dijous al ple d'investidura ni, per tant, ha votat sobre la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, com a president.

Quan se li ha cridat a votació després del debat, el grup de Junts ha aplaudit.

En canvi, sí que poden votar, per delegació, els diputats Lluís Puig (Junts), a Bèlgica, i David Pérez (PSC), que ha patit una indisposició al matí a la Cambra, de la qual és vicepresident segon.

El perfil d'Illa: la tornada del socialisme a la Generalitat

L'acabat d'elegir 133 president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha aconseguit aquest dijous el suport necessari per a liderar el Govern que comporta la volta del PSC a la Generalitat després de 14 anys d'independentisme, i en una sessió plenària marcada pel retorn de l'expresident Carles Puigdemont.

Nascut a La Roca del Vallès (Barcelona) el 5 de maig de 1966, on va ser alcalde de 1995 a 2005, ha aconseguit la Presidència amb el suport d'ERC i els Comuns després de guanyar les eleccions catalanes el 12 de maig.

La passada legislatura, en la qual el ja expresident Pere Aragonès ha liderat l'Executiu (primer en coalició amb Junts i després en solitari), Illa va exercir l'oposició reivindicant la política útil.

El líder socialista ha donat la clau de la Generalitat al PSC per primera vegada des de l'any 2010, quan José Montilla, que liderava el Govern del segon tripartit, va passar dels 37 escons en 2006 als 28 en 2010.

En 2012, liderats per Pere Navarro amb una estratègia basada en el federalisme com a solució a un conflicte que començava amb una obertura de la Convergència d'Artur Mas a un projecte obertament independentista, el PSC va descendir a 20 escons i va passar a ser tercera força.

Alcalde, després ministre i ara president

La trajectòria política d'Illa va començar en 1995 com a alcalde de La Roca del Vallès, càrrec en el qual va estar fins a 2005, quan va assumir la direcció general de Gestió d'Infraestructures de la Conselleria de Justícia de la Generalitat.

Entre 2010 i 2011 va dirigir la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona; fins a 2016 va coordinar el grup municipal i, de 2014 a 2016, va ser cap de gabinet de l'actual alcalde, Jaume Collboni.

Va ser nomenat ministre de Sanitat del Govern de Pedro Sánchez al gener de 2020, un mes abans de la pandèmia, i va haver de gestionar la crisi sanitària assumint la gestió del primer estat d'alarma i de la compra de vacunes fins a gener de 2021, quan va deixar el seu càrrec per a presentar-se a les eleccions catalanes.

Ha guanyat les últimes dues eleccions

Illa és el primer secretari del PSC des de 2021 però, encara com a secretari d'Organització, al desembre de 2020, va ser proclamat candidat a la Presidència de la Generalitat per a les eleccions del 14 de febrer de 2021.

El líder socialista va guanyar les passades eleccions catalanes, en les quals el PSC va vèncer per primera vegada tant en vots (870.224) com en escons (42, 9 més que en 2021).

En els comicis de 2021, Illa va guanyar amb més de 650.000 vots, gairebé el doble dels quals va aconseguir el PSC en 2017, quan va ser quarta força en la Cambra, però va empatar a 33 escons amb la candidatura republicana de Aragonès, que finalment va aconseguir els suports per a ser investit amb els vots d'ERC, Junts i la CUP, que van deixar a Illa a l'oposició.

És precisament des de l'oposició on ha reivindicat haver exercit una política constructiva: tant en 2023 com en 2024 va donar suport als Pressupostos d'ERC, encara que aquests últims no van tirar endavant pel 'no' dels Comuns, que finalment va desencadenar la convocatòria anticipada d'eleccions.

L'independentisme queda en minoria

La victòria de Illa el 12 de maig va revalidar la seva posició com a força més votada en el Parlament i va desfer la majoria independentista que hi havia en la Cambra : ERC va passar de 33 diputats a 20 i la CUP de 9 a 4, mentre que Junts va passar de 32 a 35 i Aliança Catalana va entrar amb 2 escons.

Durant la campanya electoral, Illa va dir que veia com a fórmules possibles tant una coalició com un govern en minoria, com finalment succeirà, gràcies als acords d'investidura amb ERC i els Comuns que li han donat els 68 diputats necessaris per a ser investit.

"Hi ha diverses fórmules una vegada hagin parlat els catalans. La clau és que hi hagi estabilitat en el pròxim Govern", va dir en la campanya, durant la qual va afirmar la seva voluntat de conformar l'Executiu català amb persones --textualment-- molt qualificades en cadascuna de les matèries amb independència de la seva militància en algun determinat partit.

Només un acord d'investidura

En el seu discurs en la sessió d'investidura, Illa ha deixat clar que els acords amb ERC i els Comuns són d'investidura i no de legislatura, encara que ha afirmat que els dos partits seran els seus socis preferents, encara que també s'ha obert a parlar amb Junts, PP i la CUP per a aconseguir acords mentre que ha descartat fer-ho amb Vox i Aliança Catalana.

Durant el seu discurs, també ha reclamat l'aplicació "àgil, ràpida i sense subterfugis" de la Llei d'Amnistia i ha demanat el restabliment íntegre de la totalitat dels drets polítics de tots els ciutadans de Catalunya.

Illa ha explicat que el seu Govern es basarà en dos grans principis, el primer dels quals serà "unir la Catalunya dels 8 milions de persones" i ha instat a obrir una etapa de consensos.

Del nou Executiu es coneixen dos noms que Illa va citar en la campanya electoral: recuperarà la figura de l'excomissari cap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero com a director general de la policia catalana, i assignarà la conselleria d'Interior a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i portaveu del PSC, Núria Parlon.