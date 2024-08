Junts demanarà la compareixença d'Illa al Parlament pels nomenaments de càrrecs de confiança

Josep Rius, el portaveu de Junts. Foto: Europa Press / Canva Pro

Junts per Catalunya ha presentat una sol·licitud perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui davant del Parlament com més aviat millor i expliqui la composició del govern . En particular, exigeixen aclariments sobre el nomenament d'Alfons Jiménez com a cap de gabinet de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ja que és la seva parella. De fet, des de Junts insten Illa que desautoritzi aquest nomenament.

Així mateix, el grup parlamentari ha expressat el desacord amb la designació de Yolanda Collboni, germana de l'alcalde de Barcelona, com a assessora en projectes transversals del departament de la Presidència.

El portaveu de Junts, Josep Rius, va qualificar aquests nomenaments com un acte de nepotisme en una roda de premsa oferta el passat diumenge 18 de agosto. A més, Junts ha criticat el silenci d'ERC i els Comuns respecte a l'actual composició del Govern.