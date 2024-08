Els Comuns creuen que el finançament singular de Catalunya és "positiu" per a totes les comunitats

David Cid, el portaveu dels Comuns. Foto: Europa Press

El portaveu d' En Comú al Parlament, David Cid, considera que el finançament singular per a Catalunya pactat pel PSC i ERC "no és una quota" com la que funciona a Euskadi i assegura que és una fórmula solidària que serà "positiu per a totes les comunitats autònomes" .

En una entrevista en concedida a la Cadena SER , Cid ha posat èmfasi que l'acord "no cita la paraula quota, perquè no és una quota", sinó que tan sols "fixa el que Catalunya tindrà" i que és una cosa " extrapolable" a la resta de comunitats autònomes.

"El que fixa és que tindrem més participació en el que és la gestió, però sobretot en una part de la recaptació dels impostos, cosa que és positiva per a totes les comunitats autònomes", ha expressat el portaveu dels comuns.

A parer seu, els serveis públics que depenen del conjunt de comunitats autònomes, com la sanitat, l'educació o la dependència, "estan infrafinançades" a la Comunitat Valenciana, a les Balears ia Catalunya, i per tant, que hi hagi un nou sistema de finançament a Catalunya és “una oportunitat per a totes les comunitats autònomes”.

"Acord solidari"

Qüestionat per com es pot canviar el model comú i ser solidari alhora des d'un partit d'esquerres, Cid ha respost que "l'únic límit que situa la solidaritat territorial és el mateix esforç fiscal de les comunitats autònomes".

"Catalunya, fruit de l'acord pressupostari dels comuns, manté l'impost de patrimoni, l'impost de successions i augmentem l'IRPF a les rendes més altes. Tot i això, les comunitats autònomes del Partit Popular estan generant una enorme desigualtat en l'àmbit social en eliminar aquests impostos fonamentals per redistribuir la renda i tenir igualtat d'oportunitats. I després reclamen que l'Estat els compensi", ha retret.

Així, Cid ha responsabilitzat les polítiques fiscals dels populars de ser "el principal element de desigualtat territorial i social".