Illa descarta tenir Pressupostos aquest 2024 i se centra en els de l'any que ve

El president de la Generalitat, Salvador Illa. Foto: Europa Press

El Govern de la Generalitat ha decidit no presentar nous Pressupostos per al 2024 i, al seu lloc, enfocarà els seus esforços a negociar els comptes per al 2025, segons han informat fonts de l'Executiu català a Europa Press . Segons avança El Periódico de Catalunya aquest dilluns 26 d'agost, l'estratègia del govern de Catalunya, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, és concentrar-se que els Pressupostos de l'any que ve entrin en vigor al gener .

Aquesta decisió serà formalitzada a la reunió del Consell Executiu del proper dimarts 27 d'agost, en què la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, presentarà un informe sobre les opcions disponibles en matèria pressupostària.

Illa ha assenyalat ERC i els Comuns (els partits que amb els seus vots afirmatius van fer possible la seva investidura) com a socis prioritaris per acordar els comptes del 2025, partits amb què prèviament va aconseguir els acords que van facilitar la seva investidura.

Segons informa el mateix mitjà, una de les raons darrere de la renúncia a un nou projecte de pressupostos per al 2024 és que el nou Executiu compta amb dues conselleries més (16) en comparació de l'anterior Govern de Pere Aragonès (ERC), que tenia 14.

De la mateixa manera, Illa ha tingut en compte que només queden 4 mesos perquè finalitzi l'any, cosa que complica iniciar una negociació pressupostària.

Puigdemont vol formar un "Govern a l'ombra"

D'altra banda, i en un moviment semblant al que va fer el mateix Illa a la legislatura passada, Carles Puigdemont estaria movent-se per configurar un "Govern a l'ombra".

Illa va conformar un Govern alternatiu a la Generalitat, primer amb el pacte entre Junts i ERC i en darrera instància amb els republicans en solitari.

Segons apunta Nació , encara que Puigdemont no tingui, avui dia, cap càrrec en la formació, aquesta eina li serviria per marcar distància amb la formació d'Oriol Junqueras i Marta Rovira (per als que també s'acosta una tardor moguda) i reforçar la seva figura.